Acconciature Capodanno 2017, le proposte più belle. Per questo Capodanno 2017 la parola d’ordine è destrutturazione, romanticismo, leggerezza. Il rigore e la pulizia di qualche anno fa sono stati abbandonati, in favore delle cosiddette acconciature sporche e movimentate, che hanno fatto dell’imprecisione il loro punto forte. Trecce romantiche, chignon storti e sfilacciati, code vaporose e disordinate, sono questi i must have da sfoggiare in questo Capodanno 2017. Le acconciature diventano ora dinamiche e versatili, e per questo motivo adatte anche al fai da te. Realizzare uno chignon dall’aria messy è infatti alla portata di ogni donna e le acconciature proposte per questo Capodanno 2017 non necessitano di una mano esperta.

Acconciature Capodanno 2017: trecce morbide, chignon informali e code super vaporose.

Se vogliamo andare su un classico senza tempo in questo Capodanno 2017 la treccia è super adatta ai capelli medio lunghi. Si trasforma e non è più sinonimo di rigore e staticità. Sempre più spesso viene portata di lato, qualche ciuffo di capelli sul viso, qualche boccolo fuori posto. Tantissime star hanno deciso di sfoggiarla in passerella, da Blake Lively a Chloë Grace Moretz e la sua popolarità è cresciuta sicuramente anche grazie alla serie tv Il trono di Spade, in cui spessissimo la protagonista, interpretata da Emilia Clarke, sfoggia delle trecce.

Lo chignon, da classico emblema di pulizia, sempre super tirato e perfetto, in questo Capodanno 2017 si allenta decisamente e diventa un vero e proprio nodo, da portare anche con un outfit rigoroso ed elegante. Moltissime star ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia, da Anne Hathaway ad Olivia Palermo, che lo ha sfoggiato anche con la riga in mezzo.

La coda rimane certamente l’acconciatura più intramontabile di sempre, ed è sicuramente l’acconciatura più facile da realizzare in occasione di questo Capodanno 2017, ma anche lei si scombina e diventa più briosa. Alta ed ondulata, oppure bassa e vaporosa, come quella di Daine Kruger. Ce n’è davvero per tutti i gusti insomma in questo Capodanno 2017, ricordandoci di privilegiare la leggerezza e quell’aria disordinata che è tanto di tendenza!