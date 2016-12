Amici 2016-2017 Ed. 16, news ed anticipazioni. Nonostante le lezioni all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 siano momentaneamente sospese per la pausa natalizia, le indiscrezioni sul serale di Amici 2016-2017 Ed. 16 proseguono e sembra che ci siano delle grandissime news. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali Emma avrebbe deciso di cedere il suo posto di coach ad Amici 2016-2017 Ed. 16 e Maria De Filippi è quindi alla ricerca di qualcuno che possa sostituirla. I papabili sostituti sono parecchi, ma nelle ultime ore si sta diffondendo la notizia che ad Amici 2016-2017 Ed. 16 potremmo vedere un volto noto di Sky. Vediamo quali sono le ultime news sul serale di Amici 2016-2017 Ed. 16 secondo le anticipazioni ufficiali…

Amici 2016-2017 Ed. 16: le ultime anticipazioni sul serale, Fedez tra i papabili coach?

Secondo le ultime anticipazioni ufficiali la scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 dovrà dire ad una grande protagonista del talent. Emma, dopo tre anni da coach, ha deciso di abbandonare per dedicarsi esclusivamente alla sua carriera di artista. Elisa, nonostante le dichiarazioni durante una conferenza stampa, è stata riconfermata nel suo ruolo di coach. Al posto di Emma è partito il toto nome per chi prenderà il suo ruolo, e tra i nomi al momento più papabili ci sono Gianna Nannini e Giorgia, che non hanno nè smentito, nè confermato la loro partecipazione ad Amici 2016-2017 Ed. 16.

Secondo le ultimissime anticipazioni nelle ultime ore è anche stato fatto il nome di Fedez, reduce dalla decima edizione di xFactor, durante la quale non sono mancate le critiche. Che il rapper abbia decido di venir meno al contratto esclusivo di Sky per accettare la corte di Maria De Filippi? Sempre nelle ultime ore è circolata la voce che tra i probabili nuovi giudici, i quali affiancheranno la veterana Sabrina Ferilli, possa esserci Simona Ventura, vista la sua esperienza nei talent musicali. Per scoprire quali saranno i prossimi coach e giudici di Amici 2016-2017 Ed. 16 non ci resta che seguire tutte le anticipazioni…