Amnistia e indulto e carceri. Per l’iter relativo si provvedimenti di clemenza bisognerà attendere per conoscere l’esito della mozione del senatore Barani e l’iter in senato dei ddl su amnistia e indulto per ora fermi. Nel calendario del programma di oggi della 2a Commissione permanente, alle ore 14,30, l’esame congiunto dei disegni di legge di Manconi, Compagna e Manconi, Barani, Buemi sulla concessione di Amnistia e Indulto.

In conclusione, l’avvocato Cafiero sottolinea:”Il Papa ritiene che sia un’ipocrisia vedere nei condannati solo persone che hanno sbagliato senza pensare alla possibilità di cambiare vita. Una mancanza di fiducia nell’essere umano e nella possibilità che lo stesso si riabiliti. Da un punto di vista più laico mi sento di condividere il pensiero; per cui a prescindere da “un atto di clemenza” tout court, lo Stato deve affrancarsi da questo sentimento di sfiducia che, purtroppo, dilaga e ritenere che l’offerta di sicurezza pubblica passa attraverso un lavoro sull’essere umano piuttosto che sulla sua esclusione. Questa riflessione non merita di essere accantonata e deve permeare tutta la Giustizia penale a cui non si chiede certo di abiurare alla propria funzione sanzionatoria in omaggio alla certezza del diritto e della pena, solo di investire maggiormente sull’uomo”.

Carceri e detenuti: le speciali iniziative per il Natale.

Intanto, in questo periodo natalizio, come vi abbiamo già segnalato nei giorni scorsi, tante sono le iniziative organizzate nelle carceri, in vista del Natale, iniziative che hanno il sapore di solidarietà e di riabilitazione e speranza per i detenuti. Secondo quanto riportato dal sito milanocontemporanea.com, nell’articolo di ieri 19 dicembre 2016 segnala l’iniziativa de Il “Consorzio Viadeimille”, che dopo i panettoni e i dolci in libertà di PausaMi, propone altre idee regalo realizzati dalle case circondariali della città. Ci sono biciclette in bambù con ruote hi-tech. Ci sono accessori decorati con i gatti di San Vittore. E poi tessuti tagliati al laser, giocattoli in legno. Li hanno prodotti gli ospiti del Carcere di Bollate. Sono alcune delle idee regalo presentate dal Consorzio Viadeimille, nato da un’idea del Comune di Milano e del Provveditorato alle Carceri per commercializzare quanto di meglio viene realizzato dai detenuti di Bollate, Opera, San Vittore e Beccaria. Per la prima volta in Italia prende vita un consorzio unico, che coinvolge circa 60 persone detenute o in misura alternativa. “Chi si rivolge al Consorzio acquista beni e servizi di qualità e di valore sociale, e permette a persone detenute di ricominciare a progettare la propria vita a partire dal lavoro”, spiegano dal Consorzio. Le cooperative del Consorzio hanno produzioni diverse: tessile, distribuzione caffè bio, tipografia, produzioni teatrali, servizi audio e video, floricoltura e manutenzione del verde, servizi di call center e controllo qualità. Nel negozio si possono trovare prodotti tecnologici, ma anche sacche, pochette, sporte per la spesa e borse create da “Borseggi”, pigiami e abbigliamento per bambini di “Gatti Galeotti”, abiti, giocattoli di legno, piante e fiori per la casa e il terrazzo, calendari, block notes, quaderni.

Carceri, ultime news: la visita della Cisl a Brucoli.

Secondo quanto riportato il sito Nuovosud a Sicuracusa è stata effettuata una visita ispettiva dai sindacalisti della Cisl nel carcere di Brucoli. Fabio Giovanni D’Amico, con il segretario nazionale Fns Cisl, Mattia D’Ambrosio, quello regionale Domenico Ballotta, accompagnati dal direttore del carcere Antonio Gelardi, dal Comandante del Reparto Commissario di Polizia Penitenziaria Guido Maiorana, allo scopo di constatare lo stato dei luoghi e le condizioni di lavoro del personale, nel rispetto del dettato normativo in materia. Nello specifico sono state riscontrate delle inefficienze evidenti, delle quali alcune appaiono di facile ripristino, mentre altre, quelle più urgenti necessitano di mirati e significativi interventi per l’adeguamento dell’istituto di Augusta ad altri di recente concezione, altre urgentissime per la sicurezza del personale che opera all’interno dell’istituto.

Si è evidenziato che presso i locali della Centrale Idrica, i sostegni di ferro che sorreggono le due cisterne (n° 1 cisterne contiene 50 m³ di acqua) sono letteralmente arrugginiti, e che occorre un intervento immediato di ripristino e messa in sicurezza, si è anche riscontrato che gli impianti elettrici non solo non sono a norma, ma sono anche mal funzionanti, in particolare I quadri elettrici di alcune rotonde ed altri reparti. Questa federazione, inoltre ha sottolineato che importante ed immediata deve essere la sostituzione di tutte le sedie inerenti tutti i posti di servizio dell’Istituto uffici compresi, con sedie ergonomiche come previste dalla normativa del Dlgs 81/2008. Urge anche l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento, dell’acqua sanitaria calda e la sostituzione della caldaia con caldaia pressurizzata. Un adeguamento dei Locali sala regia e centralino con un centralino di nuova generazione, la copertura delle terrazze con ripristino della guaina, dove infiltrazioni di acqua piovana dal tetto hanno causato la caduta di parti di intonaco con problemi igienico sanitari. La Cisl ha chiesto a Gelardi di separare il passaggio pedonale della portineria da quello adibito al transito automezzi per evitare di esporre il personale ai continui rumori e inalazioni degli scarichi degli automezzi in transito.

Per quanto sopra segnalato, la Cisl ha chiesto a Gelardi un significativo intervento per ripristinare la salubrità in tutti i succitati locali, l’immediata sostituzione di tutte le sedie, in particolar modo nelle postazioni 24 h e dei quadri elettrici, e di mettere in sicurezza le due cisterne all’interno della centrale idrica con idonea copertura delle terrazze, e l’adeguamento della sala regia e del centralino. Da un’attuale accurata lettura dei Mod 14/A rilasciati dalla Direzione, questa Segreteria ha riscontrato delle anomalie che riguardano l’organizzazione del lavoro anche in forza di accordi sottoscritti tra le parti. Argomenti quest’ultimi rappresentati dal Responsabili S.A.S. Angelo Scarso, dopo la visita sui luoghi del lavoro al Direttore e al Comandante del Reparto che ne riscontreranno i contenuti. Infine il Segretario Regionale F.N.S. Cisl Sicilia ha sottolineato che al prossimo incontro, che avverrà in settimana con il Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Sicilia, Gianfranco De Gesu, attenzionerà le diverse problematiche riscontrate nei luoghi di lavoro della casa Reclusione di Augusta chiedendo dei fondi utili al miglioramento dei locali, rendendoli più salubri e sicuri.