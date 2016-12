Anticipazioni Tempesta d’amore le trame di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 dicembre 2016. «Adrian si spende per Desirée». Secondo le anticipazioni di Tempesta d’amore Clara sembra rendersi conto di cosa realmente provi Desirée nei riguardi di Adrian, che per aiutarla si è speso fino a far credere a lei – e anche alla stessa madre Beatrice – di essere interessato a lei. La Morgenstern è desolata per il fatto che è lei stessa a spingere Adrian nelle sue braccia dell’amica. La sua eccessiva generosità le sta precludendo la felicità con l’uomo che ama.

Eppure sua madre Melli le aveva spiegato molto bene che in realtà Desirée fin dall’inizio cercava la sua amicizia solamente per poter arrivare ad Adrian. Ma – come ci hanno mostrato le anticipazioni e le trame di Tempesta d’Amore – allora Clara non ha voluto darle ascolto. Il risultato è che ora la Morgenstern è diventata “cagion del proprio male” e… a chi può andarlo a raccontare? Certo n on ad Adrian che è proprio il motivo del suo disagio. Intanto Desirée continua a trattarla come se fosse un’amica. Le confida dunque tutte le attenzioni che Adrian ha per lei.

Le anticipazioni di Tempesta d’amore mostrano dunque Clara trasalire ogni qual volta la falsa amica le racconta della sua frequentazione con Adrian. La Morgerstern cerca di farsi forza da sola per affrontare questa pesante situazione. Né si rende conto che non vale la pena di soffrire in silenzio così. Tuttavia un errore di presunzione da parte di Desirée finirà per cambiare tutte le “variabili in campo”, e per Clara ci sarà modo di ricominciare a sperare…