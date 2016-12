Anticipazioni Un posto al sole le trame di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 dicembre 2016. «Il ‘rilancio’ di Mariella». Secondo le anticipazioni di Un posto al sole ancora una volta Beatrice mette a dura prova, sul posto di lavoro, lo spirito di sacrificio di Niko Poggi e Susanna. Intanto Mariella – nella difficile situazione con Guido – cerca di risolvere in positivo la vicenda rilanciando sulla possibilità di allargare la famiglia.

«Marina e Matteo fanno progetti». Anticipazioni Un posto al sole le trame di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 dicembre 2016.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la situazione fra Marina e Matteo sembra di nuovo rasserenarsi e i due iniziano a fare progetti insieme. Ma dal passato dell’’uomo riemergono ombre sinistre… Frattanto Franco ignora i consigli di Angela e cerca in ogni modo di proteggere suo figlio, ma la situazione sembra precipitare irrimediabilmente. Infine, invitati a cena da Renato e Nadia, Raffaele e Ornella sono coinvolti in una discussione tra Poggi e la sua compagna. Di fronte al modo con cui questa viene trattata, la Bruni si indigna, e finisce per prendere le difese della giovane ucraina.