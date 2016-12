Antonella Clerici: look in nero e paillettes, la nuova puntata di oggi a La prova del cuoco. Un look anche oggi super glitterato e natalizio per la conduttrice de La prova del cuoco Antonella Clerici che ha optato per una maglia lunga nera in paillettes con trasparenze, abbinata ad un pantalone aderente. In questa settimana Antonella Clerici sta scegliendo degli outfit in tema con le feste, sempre luccicanti e grintosi.

La prova del cuoco puntata di oggi: il look total black di Antonellina.

Oggi a La prova del cuoco Antonella Clerici ha scelto un look con pailettes e lo ha commentato con lo chef: “Io metterei le paillettes dovunque anche nei piatti”. Antonellina infatti adora i look scintillanti e questo periodo di feste è l’ideale per sfoggiarli ed illuminare con outfit glitterati e pieni di paillettes che richiamano la festività. Oggi ospiti di Antonella a La prova del cuoco sono stati: Anna Serpe ed Anna Moroni per la loro consueta sfida culinaria, il bel Roberto Valbuzzi, Daniele Reponi con i suoi meravigliosi panini e lo chef Hiro Shoda con un secondo da ripetere in occasione delle feste di Natale.