Capelli, nuovi tagli look e acconciature 2017: le novità. Tra le novità in fatto di hairstyle, tagli di capelli e acconciature della fine del 2016 c’è sicuramente il gran ritorno della coda alta, la ponytail in una versione “messy” con ciocche ondulate. Un look grintoso per la sera che può essere ripetuto anche durante le feste del Natale e del Capodanno 2017.

Tagli di capelli lunghi, look e acconciature 2016-2017.

Se avete tagli di capelli lunghi come la super modella Ashley Graham potete sbizzarrirvi e copiare il suo look capelli facendo grande attenzione al make-up degli occhi, che saranno in primo piano. Una linea di eye liner blu cobalto renderà lo sguardo intenso, con la coda altissima ponete massima attenzione alle guance utilizzando illuminante e blush dai toni delicati cercando di enfatizzare la linea dello zigomo. La conda alta è un’ottima soluzione per le serate di festa, moderna e sprint adatta anche se la vostra messa in piega non è perfetta, utilizzando il ferro o addirittura il frisé tanto di moda solo sulla lunghezza della cosa. Se poi preferite la versione super sleek e liscia nessun problema. La coda, liscia o messy, è tra le tendenze dei nuovi tagli look e acconciature capelli 2017.