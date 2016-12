Capodanno 2017 a Roma, tutti gli eventi in programma. Per questo Capodanno 2017 la città di Roma ha deciso di organizzare una grandissima festa, diciotto ore di iniziative, cinquecento artisti di strada coinvolti e dieci chilometri di spettacolo e animazione. L’iniziativa, denominata “01 Gennaio 2017 – La festa di Roma”, ha lo scopo di far rivivere i Ponti storici della Città Eterna per accogliere nel migliore modo possibile l’anno nuovo. Gli ingredienti principali di questa festa di Capodanno 2017 sono tanto divertimento, buona musica, concerti, installazioni d’arte, laboratori, performance teatrali, cinema e balli sfrenati. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti in questo Capodanno 2017 a Roma.

Capodanno 2017 a Roma: tutti gli eventi in programma nella Capitale d’Italia in onore del nuovo anno.

Il programma di eventi per la festa in programma “01 Gennaio 2017 – La festa di Roma” sono davvero tantissimi, per intrattenere grandi e piccini. L’evento comincerà alle 03:30 del mattino e l’appuntamento è sul Ponte della Musica e sul Ponte della Scienza dove dove saranno allestite postazioni di musica dance ed elettronica, accompagnate da chioschi di street food. A partire dalle 04:30, sul Ponte della Musica ci sarà il concerto di musica elettronica e sperimentazione jazz in compagnia di Raffaele Costantino e del pianista Giovanni Guidi. Alle 06:30 l’evento culminerà con il concerto dei 100Cellos, un ensemble di giovani musicisti di grande talento, capitanati dal maestro Enrico Melozzi.

La festa in onore di questo Capodanno 2017 continuerà anche al mattino con spettacoli teatrali, giochi e laboratori dedicati ai bambini e alle famiglie. Alle ore 15:00, sul Ponte della Musica, ci sarà invece il concerto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, mentre alle 16:30 il concerto “Bach al tramonto” , seguito dall’esibizione della New Talents Jazz Orchestra. La chiusura delle 18 ore di spettacoli in onore di questo Capodanno 2017 spetterà invece all’Orchestra di Piazza Vittorio con il concerto delle ore 21:30 su Ponte Sant’Angelo.