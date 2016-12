Caterina Balivo il nuovo look a Detto Fatto di oggi. Caterina Balivo anche oggi torna puntuale su Rai 2 con una nuova puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione che ogni giorno propone tante rubriche graziose, utili ed interessanti. Ogni giorno Caterina Balivo veste con delle mise molto graziose da cui possiamo prendere spunto per il nostro look. Per la puntata di Detto Fatto di ieri, la conduttrice ha scelto un grazioso abito dal sapore natalizio: un vestitino rosso con gonna a ruota e ampie maniche. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, Caterina ha scelto un raffinato abito corto nero con profonda scollatura e delle stringate nere basse ai piedi. A impreziosire il look è un grande medaglione dorato.

Caterina Balivo, i capelli nella nuova puntata di Detto Fatto di oggi.

Caterina Balivo, per il suo look per questo Inverno 2017, ha deciso di portare i capelli con uno dei tagli di maggiore tendenza: si tratta di un bob long, un taglio comodo, versatile ma soprattutto di gran moda! A Detto Fatto di oggi, Caterina ha deciso di portare i suoi capelli leggermente mossi per un effetto “wow”.

