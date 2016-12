Dance Dance Dance, il nuovo talent al via il 21 dicembre su FoxLife

Dance Dance Dance arriva in prima visione dal 21 dicembre 2016 su FoxLife (canale 114 su Sky). Il programma è realizzato da Toro Media con la regia di Duccio Forzano ed è ideato da John De Mol. Ma in cosa consiste Dance Dance Dance? Si tratta di un talent show in cui protagonista è la danza. Ci sarà una competizione che unisce performance, reality e innovazione tecnologica grazie all’utilizzo della realtà aumentata e del videomapping.

Dance Dance Dance, la conduzione e la giuria.

Andrea Delogu e Diego Passoni saranno al timone di Dance Dance Dance, mentre la giuria sarà composta da Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens. Ai tre giudici spetterà il compito di valutare le performance delle sei coppie di ballerini vip che si stanno allenando da settembre in vista del debutto.

Dance Dance Dance, le coppie dei ballerini Vip.

Tra i protagonisti del nuovo talent Dance Dance Dance figurano tanti nomi importanti. CI sarà l’attrice Claudia Gerini, che ha scelto come suo compagno di ballo Massimiliano Vado. Ci sarà la tuffatrice Tania Cagnotto, che ballerà in coppia con il collega e amico Giovanni Tocci, astro nascente dei tuffi italiani. Ci sarà Clara Alonso, nota al grande pubblico per il ruolo di Angela Saramego nella serie Violetta e star del web, che farà coppia con Diego Dominguez, compagno di vita e di set in Violetta. Raniero Monaco di Lapio, si esibirà con la compagna Beatrice Olla. Altro concorrente è il rugbista Mirco Bergamasco che ballerà con la moglie Ati Safavi, giornalista e scrittrice. Ci sarà, infine, la fashion blogger da oltre 1,2 milioni di follower su Instagram Chiara Nasti, ballerà con il collega e amico Roberto De Rosa.

Dance Dance Dance, la dinamica del talent.

Del talent saranno trasmesse 12 puntate in cui vedremo i concorrenti, a volte in coppia, a volte da soli, esibirsi con una coreografia assegnata loro dal direttore artistico Emanuele “Laccio” Cristofoli; le esibizioni saranno impreziosite dai 16 componenti del corpo di ballo della trasmissione. Al termine di ogni esibizione la giuria composta da Vanessa, Luca e Timor assegneranno ad ogni coppia un voto da 1 a 10: le due coppie che otterranno il punteggio più basso entreranno nella temuta Danger zone, la zona eliminazione. Le coppie a rischio si esibiranno, nella puntata successiva, nel Dance Off, lo scontro diretto che decreterà la coppia che proseguirà la competizione e quella che dovrà lasciare definitivamente la pista da ballo. E all’ultima puntata ne resterà soltanto una: la coppia vincitrice.

Dance Dance Dance, le esibizioni della prima puntata del 21 dicembre 2016.

Claudia Gerini e Massimiliano Vado saranno chiamati a reinterpretare Candyman, mentre. Everybody sarà il brano con cui Tania Cagnotto e Giovanni Tocci debutteranno nella competizione. Clara Alonso e Diego Dominguez debutteranno nei panni di Beyoncè e Bruno Mars per Uptown Funk Formation, mentre Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla saranno chiamati a reinterpretare l’epico ballo di Dirty Dancing. Beat It è la coreografia che segnerà il debutto di Mirco Bergamasco e Ati Safavi. Infine Chiara Nasti e Roberto De Rosa balleranno sulle note di Bootylicious, lo storico videoclip che nel 2001 consacrò le Destiny’s Child alla fama mondiale.

Dance Dance Dance, il daily.

Le vicende, gli allentmenti, curiosità e discorsi delle coppie in gara verranno raccontate nel Daily di Dance Dance Dance, in onda dal 22 dicembre ogni giorno dal lunedì al venerdì, alle 18.45 (e in replica il giorno successivo alle 13.00) sempre su FoxLife. I 4 coreografi selezionati dal direttore artistico Laccio sottoporranno i concorrenti a una dura preparazione fisica (minimo 5 ore di allenamenti al giorno) che consentirà loro di affrontare il lavoro della sala prove e riuscire a trasformarsi in veri ballerini. Una finestra sempre aperta sugli allenamenti, la preparazione delle coreografie, nei camerini in vista del prime time, durante le prove in studio e nella loro vita privata.