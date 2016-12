Detto Fatto le anticipazioni, tutorial e consigli di oggi: cucina, tavola natalizia. Caterina Balivo è al timone di una nuova puntata di Detto Fatto ricca di tutorial, molti dal sapore natalizio. Sono tanti gli italiani ancora indecisi sul pranzo da proporre a Natale e alla vigilia, ed ecco che Ilario Vinciguerra propone un delizioso risotto alle vongole e crema di cime di rapa accompagnato da scorzette di limone candite. Flavio Angiolillo, chef francese con papà italiano, ha svelato tutti i trucchi per realizzare dei perfetti cocktail anche a casa. Flavio presenta a Detto Fatto due cocktail: uno alcolico ed uno analcolico. Realizzandoli potremo fare un figurone quando inviteremo gli amici a casa per il consueto scambio degli auguri.

Non è Natale senza una stella di Natale in casa, e a Detto Fatto il flower design Morris Marigo ci insegna ad abbinare le stelle di Natale alla nostra tavola imbandita per queste feste, realizzando dei graziosi centrotavola diversi tra loro, perfetti per tavole eleganti, rustiche ed etniche. Per un centrotavola elegante, possiamo inserire dei fiori di stella di Natale bianchi in alcune raffinate palline natalizi. Per un centrotavola rustico, inseriamo all’interno di una ciotolina di plastica una spugna bagnata da fiorista e intorno alla ciotolina mettiano pigne e rami di pino. Al suo interno, invece, inseriamo le stelle di Natale. Per il centrotavola etnico, inseriamo la spungetta bagnata da fiorista all’interno di una canna di bambù, ed inseriamo i nostri fiori.

Detto Fatto le ultime anticipazioni: make up, lavori a maglia, realizzazione di abiti.

A Detto Fatto di oggi, il make up artist Alioscia Mussi ha aiutato una sua ospite a realizzare un trucco che non coli e non si sciolga grazie a prodotti make up resistenti all’acqua. Mirna Casadei ci insegna come realizzare un morbido plaid di lana grazie alla tecnica dell’arm knitting: il lavoro a maglia non si realizza con i ferri ma con le braccia! A Detto Fatto torna Fabrizio Crispino che, senza ago e filo, realizza il vestito di Babbo Natale, sia in versione maschile che femminile. Modelli d’eccezione, oggi, sono Giampaolo Gambi e la stilista Olivia!

