Cosa vedere stasera in tv? La guida tv di martedì 20 dicembre 2016, tutti i programmi tv di oggi, su Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda oggi, martedì sera, 20 dicembre 2016 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction La mafia uccide solo d’estate. Su Canale 5 vedremo il programma Little Big Show. Vediamo in dettaglio la programmazione televisiva di stasera in tv ed alcune anticipazioni.

Cosa vedere stasera in tv su Rai 1 andrà in onda la fiction La mafia uccide solo d’estate. Le anticipazioni della nuova puntata, finalmente la Famiglia Giammarresi fa il suo ingresso nella tanto desiderata nuova casa ma Lorenzo si porta un gran peso sulla coscienza, perché è il frutto del suo essersi compromesso. Salvatore deve affrontare il malessere di Sebastiano che ha scoperto il segreto che riguarda la vita di suo padre e inoltre deve impedire che Alice si trasferisca in Svizzera.

Su Rai 2 vedremo il film Prince of Persia – Le sabbie del tempo. La trama, Dastan è un orfano cresciuto per le strade di Nasaf, capitale del grande Regno di Persia che, in virtù del suo coraggio e della sua nobiltà d’animo, viene adottato dal re Sharaman e diventa il terzo Principe di Persia.

Su Rai 3 andrà in onda il programma di approfondimento Mi manda Rai Tre. Lo storico programma della terza rete, condotto quest’anno da Salvo Sottile, darà voce ai cittadini che hanno subito torti, disagi, ingiustizie, truffe. In uno studio completamente rinnovato, approfondimenti di attualità, economia, previdenza, consumi.

Su Rete 4 andrà in onda il film From Paris with love. La trama, assistente dell’ambasciatore americano a Parigi, James Reeves sogna di fare l’agente segreto. L’occasione si presenta per un summit internazionale quando gli viene affidato un partner, Wax, dai metodi non proprio convenzionali.

Cosa possiamo vedere stasera in tv su Canale 5, in onda il programma Little Big Show condotto da Gerry Scotti. Il primo e originale talent kids, senza gara e senza giuria, che sta spopolando in tutto il mondo. Protagonisti del nuovo show bambini dotati di un talento fuori dal comune nelle discipline più disparate: sportive, artistiche, scientifiche e culturali.

Su Italia 1 nuovo appuntamento con il programma tv Le Iene Show 2016 al timone ci saranno gli inviati Nadia Toffa, Andrea Agresti, Paolo Calabresi, Giulio Golia e Matteo Viviani. Nuova e ricca edizione del programma emblematico di Italia 1 con servizi di cronaca ed attualità, inchieste scomode e dissacranti interviste.

Martedì sera, 20 dicembre 2016, su La7 verrà trasmesso il film State of Play. La trama, Stephen Collins, membro del congresso statunitense, vede compromessa la sua carriera politica a causa dell’omicidio della sua amante. Un gruppo di giornalisti decide di avviare un’inchiesta sul triste avvenimento, e la vicenda si rivela piu’ complessa di quello che sembra.

