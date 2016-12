Moda, tagli di capelli corti inverno 2017: i capelli mossi e ricchi di volume. Tra i tagli di capelli protagonisti per l’inverno 2017 vediamo tagli di capelli corti, mossi e ricchi di volume: dal bob ai pixie cut d’ispirazione rock punk, provenienti direttamente dalle passerelle e red carpet. I capelli corti mossi si adattano a molte forme del viso, così da permettere, a chi li sceglie, di cambiare spesso look. Possono essere tagliati e pettinati in moltissime maniere diverse: per incrementare i volumi e avere un look sempre molto seducente oppure, per le più giovani e grintose, un look sbarazzino e sfrontato.

Moda, tagli di capelli corti inverno 2017: tagli di capelli corti e volume.

Per ottenere il risultato desiderato, e soprattutto quello che più si adatta al proprio volto e al proprio look, bisogna però avere delle accortezze e curare i capelli con il giusto metodo e tecniche ad hoc. Un arricciacapelli è perfetto per fare i capelli corti e mossi. Per ottenere un look selvaggio e rock, si può usare il diffusore, che diffonde il flusso di aria calda in modo da conservare i ricci o le onde naturali dei capelli. Per un look sbarazzino, le ciocche devono scendere sulla nuca e a livello delle orecchie per una perfetta incorniciatura del volto. Anche lo scalato fa tendenza in versione molto più corta: i capelli caratterizzati dal movimento e da un grande ciuffo centrale saranno i protagonisti delle prossime tendenze. Il bob mosso (o wob) è perfetto se il volto è ovale. Se il volto non è di quelli troppo allungati allora potete dare un po’ più di volume all’acconciatura cotonando un po’ i capelli.