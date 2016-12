La prova del cuoco la nuova puntata di oggi. Tante ricette natalizie, ospiti e divertimento anche oggi a La prova del cuoco con Antonella Clerici. Il programma culinario di Rai 1, in onda tutti i giorni alle 11.50, ci offre come sempre grandi spunti per le ricette da preparare a casa e da realizzare in queste feste. Dopo l’anteprima e la ricetta sprint con dei dolcissimi brownies con decorazioni, La prova del cuoco inizia con la mitica sfida tra Anna Serpe ed Anna Moroni sul tema del pesce della vigilia.

La prova del cuoco: capitone contro orata!

Si sfidano oggi a La prova del cuoco due piatti della Vigilia a base di pesce. Anna Serpe, come da tradizione napoletana, prepara il capitone fritto con insalata di rinforzo, spiegando bene nel dettaglio le origini di questo piatto tradizionale della cucina napoletana. Contro il capitone Anna Moroni schiera le orate in crosta. A vincere è prorio il capitone fritto! Hiro Shoda prepara il secondo del giorno: il polpettone di tacchino glassato. Tema del Natale anche per i panini di Daniele Reponi oggi a La prova del cuoco.

La prova del cuoco: i club sandwich di Daniele Reponi.

I panini di Daniele Reponi oggi sono ispirati al Natale a base di trota e salmone. Il filetto di trota oggi a La prova del cuoco viene proposto scottato con leggerissima affumicatura con cicorie sott’olio, olive nere e mandorle salate tostate. Pudding natalizio speziato oggi a La prova del cuoco è la ricetta preparato da Roberto Valbuzzi. Si sfidano il tagliere di formaggi con composte di mele, involtini di maiale e scarola per i rossi contro tagliatelle a raschera con pesto di pistacchi e tagliata stufata al brachetto per i verdi. A vincere oggi la gara dei cuochi è la squadra verde.