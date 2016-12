Il nuovo look di Ilary Blasi a Le Iene Show 2016, la nuova puntata di stasera, martedì 20 dicembre 2016. Torna in tv su Italia 1 la trasmissione di successo Le Iene Show 2016 con una nuova puntata ricca di servizi. Al timone della trasmissione ci sarà, come ogni martedì da un mese a questa parte, Ilary Blasy affiancata da Frank Matano e da Giampaolo Morelli e vedremo tanti, interessanti servizi dagli inviati della trasmissione. Questa di stasera, 20 dicembre 2016, sarà l’ultima puntata di questa stagione de Le Iene Show. Stasera vedremo l’intervista a Javier Zanetti realizzata da Gaetano Pecoraro, mentre Nadia Toffa documenterà ciò che può accadere durante la notte in via Padova a Milano.

Le Iene Show di oggi, 20 dicembre 2016: il look di Ilary Blasi.

Ilary Blasi propone sempre dei bellissimi outfit, alcuni nel classico colore dell’eleganza, il nero, ed altri in tinte vivaci. Martedì scorso, 13 dicembre 2016, Ilary Blasi ha scelto di indossare un’elegante e vivace tuta lunga fucsia. Per l’ultima puntata de Le Iene Show 2016, Ilary Blasi ha scelto di indossare un elegante abito total black. Il corpetto, a giro maniche, è a giro collo, e dal punto vita partono delle velate trasparenze. A completare il look sono dei bellissimi sandali neri con alto tacco a spillo. Per quanto riguarda i capelli, la conduttrice ha deciso di lasciarli sciolti sulle spalle e leggermente mossi.