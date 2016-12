Masterchef Ed. 6, giovedì 22 dicembre la prima puntata. Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione di MasterChef Italia Ed. 6, che prenderà il via ufficialmente giovedì 22 dicembre 2016 alle 21.15 su Sky Uno HD. Oltre alla puntata serale, anche quest’anno vedremo la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20, sempre su Sky Uno HD. Anche quest’anno gli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco insieme con Joe Bastianich che valuteranno le preparazioni dei concorrenti. A Masterchef Ed. 6 prenderanno parte i 20 candidati scelti durante i cast. I concorrenti viaggeranno in tutta Italia, dal Nord al Sud, e impareranno nuove ricette.

Masterchef Ed. 6, i Vip vanno ai fornelli!

Una grande novità di Masterchef Ed. 6 è la versione Vip della trasmissione: i concorrenti non saranno persone comuni bensì volti noti del mondo dello spettacolo! Dopo il grande successo del Grande Fratello Vip, in cui era tanta la curiosità dei concorrenti, che avevano voglia di vedere i comportamenti dei Vip nel quotidiano, anche Masterchef propone, sulla scia dell’edizione americana, un programma in cui i protagonisti sono i Vip, che si dovranno cimentare nella preparazione di pietanze. Come se la caveranno?