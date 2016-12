Natale 2016 proposte di abiti, acconciature e look per la notte di Natale. Natale 2016 è oramai alle porte e non farci cogliere impreparate in questo giorno speciale vediamo quali sono le acconciature più belle tra le tendenze capelli autunno inverno 2016/2017. Le proposte sono davvero molte e sono perfette sia per le donne dai capelli lunghi che per quelle dai capelli corti. Nel caso in cui non si disponga di una chioma particolarmente folta e lunga, ma si voglia comunque dare un tocco chic al nostro Natale 2016, una piccola treccia laterale o un fermaglio luccicante fanno al caso vostro. Per tutte le ragazze che dispongono di una bella chioma fluente invece, le possibilità sono ancora di più e le acconciature per questo Natale 2016 giocano principalmente con i volumi e con quell’aria un po’ messy che è di grandissima tendenza. Sfogliamo la gallery per vedere quali sono le acconciature più belle per questo Natale 2016.

Tendenze moda autunno inverno 2016/2017: gli abiti più cool per questo Natale 2016.

Sfoggiare un abito di tendenza per questo Natale 2016 è sicuramente una prerogativa di tutte le amanti della moda ed i modelli tra cui scegliere sono davvero moltissimi. I colori di tendenza spaziano dal rosso fuoco all’oro, passando per l’intramontabile nero. Gli abiti sono inoltre impreziositi da applicazioni gioiello, paillettes e lustrini e da materiali preziosissimi come il broccato ed il velluto. Uno dei colori più apprezzati è sicuramente il burgundy, di grandissima tendenza in questo autunno inverno 2016/2017. Il pizzo ed i drappeggi impreziosiscono i classici modelli a sirena e a tubino ed anche i mono-spalla fanno la loro comparsa. I modelli di tendenza per questo Natale 2016 sono davvero moltissimi, basta scegliere il più adatto alla nostra personalità.

Acconciature Natale 2016 1 su 19