Samsung Galaxy C7 pro. Samsung starebbe per lanciare la versione Pro del suo Samsung Galaxy C7, secondo le ultime indiscrezioni rivelate da SamMobile. L’annuncio del nuovo device sarebbe previsto per il mese di gennaio. Secondo un post pubblicato su Weiboo, infatti, il nuovo dispositivo sarà in vendita a partire dal 21 dal gennaio in Cina. Non è ancora stato rivelato a quali mercato sia rivolto il C7 Pro, anche se, probabilmente, sarà destinato a non arrivare in Europa. Il codice identificativo del nuovo Samsung Galaxy C7 Pro, sempre secondo SamMobile, è SM-C7010. Qualche mese fa il device è stato avvistato nel database dell’importatore indiano Zauba e su AnTuTu.

Samsung Galaxy C7 pro, le caratteristiche.

Secondo le specifiche del Samsung Galaxy C7 pro che sono emerse dalla TENAA cinese, siamo in presenza di un phablet con display da 5,7 pollici Full HD, processore Snapdragon 626, GPU Adreno 506, 4 oppure 6 GB di RAM, memoria di archiviazione da 64 GB e due fotocamere, entrambe da 16 MP.