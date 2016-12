Pensioni anticipate, le novità nella legge di Bilancio 2017. Le novità per le pensioni anticipate previste nella Legge di Bilancio 2016 non si limitano all’introduzione dell’anticipo pensionistico, ovvero l’Ape, ma riguardano anche le penalizzazioni previste dalla Riforma Fornero. L’articolo 28 della Legge di Bilancio 2017 esclude a regime la riduzione percentuale, la cosiddetta penalizzazione, per le pensioni anticipate decorrenti dal 1º gennaio 2018. La misura prevede quindi, l’esclusione, a regime, dell’applicazione delle penalizzazioni previste dalla Riforma Fornero all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1º gennaio 2018.

Pensioni anticipate, la normativa vigente.

In tema di pensioni anticipate, le regole attualmente vigenti sono quelle delle riforma Fornero e delle successive modifiche. L’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, la cosiddetta “Riforma Fornero”, ha stabilito che l’accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma per il pensionamento di vecchiaia), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva (con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2015) di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni fino a 60 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.

Dopo la riforma del 2011, sulla materia è intervenuta la legge di Stabilità 2015 che ha escluso l’applicazione della penalizzazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Successivamente, la legge di Stabilità 2016 ha specificato che la suddetta deroga si applica, con effetto sui ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2016, anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015.