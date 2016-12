Pensione anticipata, Opzione Donna. Con la Legge di Bilancio 2017 la misura sperimentale di Opzione donna ha avuto un’estensione della platea di riferimento. Attualmente Opzione donna prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2015 (anche qualora la decorrenza del trattamento così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015), 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome) di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017 per accedere alla misura per le pensioni anticipate al femminile bisognerà aver maturato i requisiti entro la data del 31 luglio 2016. A partire dall’anno prossimo, infatti, potranno usufruire dell’Opzione donna le lavoratrici dipendenti nate fino a dicembre del 1958 e le autonome nate fino a dicembre del 1957.

Pensioni, Opzione donna. Il commento di Anaao.

L’Anaoo Assomed ha manifestato in una nota “una certa delusione per l’Opzione donna, prorogata ma ancora gravata da insopportabili penalizzazioni, specie per le pensioni più elevate (perdita stimabile intorno al 30%) ed oltretutto limitata ad un numero di domande compatibili con un budget predeterminato”. “Si tratta di una delle poche norme di vantaggio per le

donne”, viene precisato. Le richieste dell’Anaao in merito erano quelle di un Opzione donna aperta e con minori penalizzazioni, entrambe, evidentemente, non accolte.