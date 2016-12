Pensioni 2016, le novità. Le ultime news sulle pensioni vengono fornite dalla Parlamentare Laura Garavini, pubblicata sul portale PoliticamenteCorretto. Tema principale è quello della quattordicesima sulle pensioni: “La quattordicesima sulle pensioni è quella somma aggiuntiva che viene corrisposta ai titolari di pensioni basse, una volta all’anno, nel mese di luglio. Dal 2017, grazie alla Legge di bilancio che abbiamo appena approvato in Parlamento, la somma erogata aumenta di 100 euro, anche per gli italiani all’estero.

Ed aumenta la platea degli aventi diritto. Infatti, dal 2017 avranno diritto alla quattordicesima tutti i pensionati che hanno i requisiti di legge, il cui reddito complessivo non supera i 13.049,15 euro all’anno, mentre fino ad oggi il reddito massimo consentito era di 9786,86 euro all’anno. Inoltre, il reddito annuo pensionistico esente da Irpef salirà a 8.125 euro. Questo vuol dire che un maggior numero di pensionati non dovrà pagarle tasse. Anche in questo caso l’esenzione riguarda anche gli italiani all’estero, compresi quelli che sono sottoposti a tassazione concorrente. Si tratta di una serie di misure importanti, che vanno incontro a chi, di età superiore ai 64 anni, spesso si trova in difficoltà economica. Ed è molto positivo e per niente scontato che queste norme riguardino anche i cittadini residenti all’estero”.

Pensioni minime, legge di stabilità, quattordicesime.

Il commento di Anp Cia Toscana dopo l’approvazione della legge di stabilità ha ad oggetto il rialzo delle pensioni minime, la quattordicesima ed servizi sociali. Secondo la Anp Cia Toscana sarà un Natale migliore per i pensionati dell’agricoltura, risultato auspicato grazie a petizione di 100 mila firma (13.500 in Toscana) dopo nove anni di impoverimento delle pensioni in Italia. Un primo importante acconto, una reale inversione di tendenza rispetto agli anni in cui l’approccio dei Governi era quello di “mettere le mani in tasca ai pensionati” per fare cassa.

Commenta così l’Anp Cia Toscana l’approvazione della legge di stabilità dei giorni scorsi. Fra le novità accolte positivamente la conquista della quattordicesima sulle pensioni per i pensionati sotto i 1000 euro mensili; l’aumento seppur lieve per quelli che già la percepiscono; l’innalzamento della no-tax area a 8.125 euro l’anno. E poi l’incremento della dotazione finanziaria per la sanità i servizi sociali e la non autosufficienza, seppur lontani dalla principale richiesta di Anp: 80 euro mensili per le pensioni basse.

Sul fronte riforma pensioni è stato raggiunto un primo traguardo: “Abbiamo ottenuto un primo risultato positivo nella direzione auspicata, grazie all’iniziativa dell’ANP Cia – (petizione di 100.000 firme; di cui 13.500 in Toscana, e presentazione al Parlamento ed al Governo), dopo ben nove anni di impoverimento delle pensioni e di totale assenza della questione dal dibattito politico-istituzionale” sottolinea l’Anp Toscana. Inoltre le norme che rendono possibile il pensionamento anticipato, sebbene condizionato, aprono, l’effettiva possibilità di correggere la “Legge Fornero” superando l’allungamento dell’età pensionabile legato alla cosiddetta aspettativa di vita per tutte le categorie di lavoratori e quindi anche in prospettiva per gli agricoltori.

«Noi – sottolinea Anp sempre in tema di riforma pensioni – continueremo l’iniziativa per consolidare una nuova stagione positiva per i pensionati attraverso: importi minimi di pensione pari agli standard europei, (40% del reddito medio nazionale, ovvero 650 euro mensili); l’armonizzazione del carico fiscale sulle pensioni con quello del lavoro dipendente e la loro indicizzazione con parametri più aderenti ai consumi degli anziani».

Infine, l’Anp Cia Toscana auspica che si ricomponga un clima politico più disteso, in quanto condizione indispensabile per discutere dei problemi veri delle persone in particolare degli anziani che continuano a vivere condizioni di disagio sociale enorme a causa della crisi che in questi anni ha aggravato le situazioni soprattutto nella carenza di servizi nelle aree rurali e montane del paese.

Pensioni, le ultime dichiarazioni di Laura Boldrini.

Sul fronte pensioni e migranti, Laura Boldrini esprime la sua opinione: “Senza i migranti tra qualche decennio i Paesi europei saranno abitati da anziani per i quali nessuno potrà garantire una pensione”. “Di fronte alla costante crescita del fenomeno delle migrazioni, è urgente che l’Europa risponda uscendo dalla logica dell’emergenza, vincendo gli egoismi nazionali, intervenendo con più efficacia sulle ragioni che spingono le persone a partire”. È il messaggio del presidente della Camera, Laura Boldrini, in occasione della giornata internazionale del migrante.

“I movimenti verso il nostro continente di persone che cercano qui un’esistenza libera e dignitosa sono un fenomeno strutturale, che richiede perciò di essere gestito in maniera sistematica, ed in coerenza con il diritto internazionale. Affrontarlo invece con misure estemporanee e senza pianificazione, come accade ancora troppo spesso, non solo ostacola l’inclusione sociale ed economica dei migranti, ma alimenta le reazioni di disagio e di chiusura delle popolazioni locali. Ai sentimenti di diffidenza e di paura si deve rispondere favorendo l’inserimento e l’integrazione dei migranti e creando occasioni di incontro, di scambio e di conoscenza reciproca”.

E ancora: “A quanti oggi vorrebbero costruire muri, bisogna ricordare che non soltanto questo vìola principi e valori iscritti nella nostra Costituzione e nei Trattati europei, ma che la presenza dei migranti che lavorano e pagano le tasse è nell’interesse demografico ed economico del nostro Paese. Infatti, secondo le più autorevoli ricerche internazionali, senza i migranti tra qualche decennio i Paesi europei saranno abitati da anziani per i quali nessuno potrà garantire una pensione. Così come le donne migranti che sono nelle nostre case prendono il posto di un welfare troppo fragile e consentono alle donne italiane di lavorare fuori di casa e mandare avanti la famiglia. Al tempo stesso, è indispensabile che l’Unione europea non chiuda gli occhi sulle cause – guerre, persecuzioni, povertà – che producono i flussi migratori. Anche sotto questo profilo l’Europa è chiamata ad un maggiore protagonismo nelle aree di crisi”.

Pensioni, precoci, quota 41: le ultime news.

Sul fronte pensioni dei lavoratori precoci e quota 41, come sottolinea il sito Blastingnews, le misure contenute in legge di stabilità a favore dei lavoratori precoci, necessitano inevitabilmente dei decreti attuativi per poter essere considerate effettive e divenire legge pubblicabile poi in Gazzetta Ufficiale, i tempi indicati sono al più di 60 gg. In particolare, i 6 decreti attuativi del comparto previdenziale, dovrebbero essere emanati entro marzo 2017. La quota 41, sebbene ancora ristretta ad una platea circoscritta di lavoratori, se confermata, permetterà almeno a circa 25.000 lavoratori su 80.000 stimati di poter accedere alla pensione anticipata.

Al momento a questo beneficio potranno usufruirne dal 1 maggio 2017 solo quei lavoratori che hanno versato 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni d’età e che fanno parte di alcune categorie più bisognose. Come gli invalidi al 74%, i care giver di parenti di primo grado disabili, conviventi da almeno 6 mesi, coloro che svolgono mestieri usuranti o rientrano nelle nuove 11 categorie identificate come mestieri ‘gravosi’, sono disoccupati senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi all’atto della domanda di pensione anticipata.

Pensioni, Ape, pensioni anticipate, ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate ed ape, secondo il sito Investireoggi non tutti i lavoratori potranno accedere all’Ape volontario alla stessa data poiché una delle condizioni da rispettare per accedere al beneficio è che il soggetto si trovi a non più di 3 anni e 7 mesi dall’età che gli consentirebbe l’accesso alla pensione di vecchiaia. Per i pensionamenti del 2017 non dovrebbero esserci problemi poichè gli adeguamenti alla speranza di vita rimangono invariati. Per i pensionamento dal 2018, invece, tali adeguamenti non sono ancora noti in via ufficiale. Il meccanismo è rivolto a tutti i lavoratori nati dal 1951 al 1955. Se il lavoratore, quindi, è nato entro il 1953 la maturazione della pensione di vecchiaia avverrà comunque entro 3 anni e 7 mesi dal 1 maggio 2017.

Per tutti i lavoratori, nati dopo il 1953 si dovrà attendere la fine del 2017 per conoscere quale vincolo sarà da rispettare al posto di quello dei 3 anni e 7 mesi. I lavoratori nati nel 1954 dovranno attendere la fine del 2017 per richiedere l’Ape volontario mentre per i nati nella seconda metà del 1955 non potrebbe essere possibile centrare il requisito richiesto entro la fine del 2018, data in cui la sperimentazione dell’Ape terminerebbe, salvo proroga.

Pensioni integrative e fondi pensione, le ultime dichiarazioni di Susanna Camusso.

Sul fronte pensioni integrative e fondi pensioni, secondo quanto riporta l’agenzia Askanews è intervenuta Susanna Camusso, secondo la quale per la sanità integrativa ci vogliono regole, qualità prestazioni e dimensione fondi contro distorsione mercato. Per la leader della Cgil, Susanna Camusso, la discussione sulla sanità integrativa non può che partire da questi tre elementi. Il rischio però da evitare è che il legislatore invece che i fondi privati finisca per supportare i fornitori di polizze assicurative, con effetti distorsivi sul mercato sanitario. Il Governo ipotizza la costituzione di un’authority per la vigilanza sui fondi di sanità privata. A gestirli potrebbe essere la Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Sul fronte pensioni integrative e fondi pensioni la Cgil ed nello specifico la Camusso si esprime in questi termini: “La Covip può agire perché la previdenza complementare è regolata dalla legge. Non è che uno si sveglia e decide di aprire un fondo di previdenza complementare. La legge impone dei criteri da rispettare. Penso sia giunta l’ora che nel sistema sanitario ci siano regole analoghe. Mentre la funzione dei soggetti finanziari e assicurativi dentro il sistema regolato della previdenza si svolge su un mandato, nel caso della sanità si rischia che siano le polizze assicurative a determinare quali sono i mandati, sottraendo questa funzione ai soggetti istitutivi. Per ora manca il fondamento: in presenza di un quadro regolatorio, un organo di vigilanza e controllo diventa necessario.

Per i fondi di sanità privata, a svolgere questo compito potrebbe anche essere la Covip, ma diventa necessario che si doti delle specializzazioni necessarie essendo oggi, giustamente, più orientata alla funzione previdenziale e non sempre le problematiche della previdenza sono analoghe a quelle della sanità. Se si attribuisse questa funzione alla Covip senza avere le regole le si darebbe una funzione arbitrale e non di regolatore o controllore. C’è inoltre una questione che nessuno affronta: per fare una sanità integrativa, con prestazioni supplementari rispetto al sistema sanitario nazionale, servono dimensioni considerevoli. Altrimenti, più che di fondi stiamo semplicemente parlando di fornitori di polizze assicurative”.

