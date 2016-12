Regali di Natale 2016: le idee beauty viaggio per lei. Esploriamo le ultime novità beauty da prendere in considerazione per i nostri Regali di Natale 2016 ed in particolare le idee beauty da viaggio per lei. Perfette da Sephora le Dermask Intra Jet Firming Solution DR.JART e Dermask Intra Jet Firming Solution e le monodosi Modeling Take-out cup pack Masque Acerola. Soluzione makeup velocissima e pratica anche il Roller Lash – Mini mascara incurvante della Benefit.

Regali Beauty e cofanetti Natale 2016 per lei e per lui.

Tra i Regali di Natale 2016 e le idee beauty viaggio per lei troviamo anche il Mascara travel-size della Make-up Forever ed il siero Firm it up! – Sérum yeux pour raffermir et illuminer della Benefit. Ideale per il viaggio anche il gel micellare struccante ultra delicato – Formato Mini di Sephora ed il Mini Lip Balm – Balsamo labbra TonyMoly. Per chi è sempre in viaggio può piacere anche lo Specchietto da borsa con luce di Sephora. Per lui invece come regalo di Natale potete optare per i cofanetti beauty ed in particolare il Cofanetto Eau de Toilette Invictus di Paco Rabanne, Boss Bottled – Cofanetto Eau de Toilette e Le Male Cofanetto Eau de Toilette come ancora Bvlgari Man In Black – Cofanetto Eau de Parfum. Tra i trattamenti il Kit di trattamenti Uomo D’azione di Sephora.