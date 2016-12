Riforma delle pensioni, le novità introdotte sulle pensioni nella Legge di bilancio 2017 sono state oggetto di un’analisi dell’Anaao Assomed che ha sottolineato i “miglioramenti” che si sono avuti dal punto di vista previdenziale per la categoria, “nel contesto di una legge di bilancio complessivamente negativa, penalizzante e discriminatoria per la dirigenza medica e sanitaria”. Si legge in una nota, in riferimento al cumulo gratuito dei contributi versati in gestioni diverse :”La legge consente il cumulo gratuito tra la contribuzione obbligatoria ospedaliera e la gestione separata Inps, alla quale sono iscritti tutti i medici delle scuole di specializzazione a partire dal 2006, che non consentiva neppure la ricongiunzione onerosa e impediva il riscatto”.

“Con la nuova norma, gli anni di contribuzione correlati alla scuola di specializzazione sono utili per raggiungere la pensione di anzianità senza oneri, anticipando il traguardo pensionistico in maniera significativa. Trova pertanto definitivo inquadramento, dopo 33 anni dalla direttiva europea (1983), il riconoscimento, anche ai fini pensionistici del lavoro svolto dai medici durante la specializzazione, la cui durata è computata nell’anzianità utile per il pensionamento anticipato”.

Inoltre sarà possibile “l’inserimento anche dei contributi versati alle casse previdenziali privatizzate tra quelli soggetti a cumulo gratuito. Salvo sterzate interpretative dell’ultima ora, non solo i contributi ENPAM versati nei fondi speciali (attività convenzionata di medicina generale, pediatria di base, specialistica ambulatoriale, guardia medica, medicina dei servizi) e i versamenti alla quota B, già attualmente ricongiungibili, ma anche la quota A, fino ad ora non ricongiungibile, potranno beneficiare del cumulo gratuito”. In pratica, tutti gli anni di iscrizione all’albo che non si sovrappongono ad altre attività lavorative sono utili per raggiungere, senza oneri, l’anzianità richiesta per la pensione anticipata.

Pensione anticipata, Ape: l’analisi di Anaao.

In riferimento alle pensioni anticipate, l’Anaao precisa: “Ci è stato assicurato che sarà consentito il riscatto volontario, ovvero che Ape sarà una sorta di mutuo con facoltà di estinzione anticipata. L’obbligatorietà del mutuo bancario con decurtazione della pensione futura ci lasciava assai perplessi. Da maggio 2017 sarà possibile accedere alla pensione anticipata con 63 anni con un mutuo ad un tasso intorno al 5%. Il vantaggio è che APE è cumulabile con qualunque altra attività e non ci saranno tassazioni sull’anticipo e consentirà di risolvere non pochi casi di disagio lavorativo. L’emanando specifico DPCM stabilirà dettagli non secondari”.

L’Anaao sottolinea:”Non tutte le nostre richieste sono state accolte”. In particolare: “Avevamo chiesto: la proroga del pensionamento in caso di esubero con la legge 125/13, una forte rateizzazione riscatto della laurea e soprattutto l’abolizione dell’obbligo di conferire la liquidazione futura per l’adesione al fondo Perseo Sirio, l’unico che dispone del contributo del datore di lavoro paritario, la possibilità di accedere alla R.I.T.A. con le contribuzioni aggiuntive alla pensione principale presso la gestione separata o le casse professionali”.

E conclude:”In definitiva una legge di bilancio che, limitatamente alla parte pensionistica, recepisce alcune nostre proposte e migliora le prospettive previdenziali di una categoria peraltro contestualmente fortemente penalizzata dalle norme fiscali e contrattuali contenute nella stessa legge. Riproporremo le nostre proposte non accolte e vigileremo in sede regolamentare perché le conquiste ottenute non vengano manomesse o stravolte”.

