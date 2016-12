Probabili formazioni, diretta tv e ultime news di Atalanta – Empoli e Inter – Lazio. La 18° giornata di Serie A si apre con due anticipi. Questa sera, martedì 20 dicembre 2016, si gioca l’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A che chiuderà il 2016. Alle 20:45, scendono in campo presso lo Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Atalanta e Empoli. Gli orobici sono reduci dal buon pareggio di San Siro, ma hanno subito una battuta d’arresto in classifica (1 punto nelle ultime 3 gare), pur mantenendo un ottimo sesto posto a 29 punti, in piena zona Europa League. L’Empoli di Martusciello ha centrato contro il Cagliari una vittoria importantissima per la salvezza, che gli consente di trovarsi a +5 sulla zona retrocessione.

Gasperini dovrà fare a meno di Masiello e Toloi (usciti acciaccati dalla sfida col Milan) e punterà su Konko e Zukanovic in difesa. Probabile turno di riposo per Frank Kessie, sempre più al centro di voci di mercato che riguardano i grandi club della Premier League. L’Empoli perde Pasqual per infortunio e schiera il classico 4-3-1-2 con Saponara ad ispirare le punte Marilungo e Mchelidze (ma scalpita in panchina Pucciarelli).

Atalanta – Empoli ed Inter – Lazio: probabili formazioni, diretta tv e ultime news.

Domani sera, mercoledì 21 dicembre 2016, alle 20:45 si gioca una grande classica del calcio italiano: Inter-Lazio allo stadio San Siro di Milano. Sfida per l’Europa, con le due squadre separate da 7 punti. L’Inter è in cerca di continuità, dopo la bella vittoria di Reggio Emilia e può contare sulla vena realizzativa dell’ex Candreva. La Lazio è terza in classifica, ad un solo punto dalla Roma, e sogna un posto in Champions League dopo la vittoria contro la Fiorentina di domenica sera.

Probabile il ritorno tra i titolari nerazzurri di Ever Banega, mentre scoppia il caso Jovetic con le dure accuse del suo agente (“la formazione la fanno i giocatori”). La Lazio scenderà in campo col suo nuovo 3-5-2, con Felipe Anderson nel ruolo di esterno sinistro: un giocatore ritrovato, il brasiliano, che si sta mettendo a disposizione di Simone Inzaghi anche in un nuovo ruolo.Diretta tv: Atalanta – Empoli stasera alle 20:45 su Sky Calcio 1, Inter – Lazio domani alle 20:45 su Sky Calcio 1 e Premium Sport.