Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono over di Uomini e Donne: nasce un nuovo amore negli studi Mediaset...

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono over di Uomini e Donne: è nato un nuovo amore. Uno dei personaggi più amati che più anima, con le sue avventure amorose, le puntate del trono over del programma di Uomini e Donne è Francesco Turco, ormai da molti anni all’interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Nelle ultime puntate lo abbiamo visto intestardirsi con la signora Aurora, di cui lui ne era davvero innamorato.La storia, però, per varie incomprensioni, non è durata molto: abbiamo visto Francesco e Aurora più volte scontrarsi duramente in trasmissione in una sorta di resa dei conti. Hanno poi provato a ri-frequentarsi, ma soltanto in amicizia come voleva la signora.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono over di Uomini e Donne: è Antonietta, il nuovo amore di Francesco.

E anche in questo caso i due sono finiti di nuovo a litigare e la Dama è stata accusata da pubblico e opinionisti di illudere Francesco. Stavolta però sembra che il cavaliere sia riuscito a voltare pagina. Nel corso delle ultime registrazioni ha annunciato l’intenzione di lasciare la trasmissione dal momento che fuori ha trovato un nuovo amore. Antonietta è la donna che avrebbe rubato il cuore del nostro Francesco. Le foto su Facebook testimoniano questo nuovo amore con tanto di didascalia: “Ciao Antonietta ti voglio tanto bene tu sarai il mio grande amore per sempre”. Francesco, dunque, ha trovato una nuova fidanzata e per il moment, forse, non lo vedremo in trasmissione.