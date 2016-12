Al Bano Carrisi ha avuto due infarti lo scorso 9 dicembre nel giro di poche decine di minuti, e si è reso necessario l’intervento d’urgenza al Santo Spirito di Roma. Al Bano è stato operato per tre ore, e l’intervento è perfettamente riuscito. Subito dopo, il cantante ha rilasciato diverse interviste per tranquillizzare i fan, che hanno dimostrato, sui social, tutto il loro affetto. A ringraziarli con un post è stata Loredana Lecciso, la compagna di Al Bano. Quando il cantante si è sentito male, Loredana era a Pescara per impegni di lavoro ma, appena ha saputo del malessere del compagno, è subito partita per Roma e non si è mai allontanata dal suo Al Bano.

Al Bano Carrisi, l’intervista al Di Più.

Il cantante di Cellino, nonostante l’intervento, non è intenzionato a fermarsi. Al Di Più ha rilasciato un’intervista in cui parla dei progetti futuri. “So che diversi miei colleghi, dopo un infarto, hanno cantato meglio di prima, con più fiato, con più forza. E mi hanno spiegato anche il perché: prima dell’infarto avevano il cuore malandato e non lo sapevano mentre dopo l’infarto, grazie alle cure, sono tornati in forma perfetta. Sono sicuro che sarà così anche per me”. Il cantante ha poi spiegato come sono andate le cose quel 9 dicembre. Stava partecipando alle prove per un concerto di Natale. Mentre cantava Vecchioni, Al Bano ha sentito il primo, fortissimo dolore al petto, ma non aveva capito si trattasse di infarto. A rivelarlo sono stati i medici del pronto soccorso. Al Bano ha ascoltato la diagnosi quasi incredulo, e ha chiesto se l’intervento fosse strettamente necessario. Il primario gli ha risposto: “Sì, a meno che lei non voglia fare la fine del suo collega Pino Daniele”.