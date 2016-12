Amnistia e indulto ultime news. Ieri è ripreso in Senato l’esame congiunto dei disegni di legge di Manconi, Compagna e Manconi, Barani, Buemi sulla concessione di Amnistia e Indulto. Si tratta di un iter lungo, e per conoscere gli esiti bisognerà attendere il nuovo anno. prima di poter vedere le nuove proposte per Amnistia e Indulto concretizzate realmente, e probabilmente non prima del prossimo anno. Intanto, secondo quanto riporta il sito ilvibonese.it, nell’articolo di ieri 20 dicembre 2016 il Partito Radicale Nonviolento si recherà a verificare le condizioni di detenzione e ringraziare i detenuti. “Marco Pannella non c’è più, ma anche quest’anno, nell’ambito di una più ampia iniziativa nazionale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito che coinvolgerà un totale di 40 istituti penitenziari che saranno visitati da esponenti e militanti del Partito della Nonviolenza, in Calabria, come c’ha insegnato a fare Marco, la mattina di Natale, visiteremo i detenuti della Casa circondariale di Vibo Valentia, a Santo Stefano, il 26 dicembre, saremo in visita alla casa circondariale di Cosenza e a Capodanno visiteremo i detenuti nella casa circondariale di Crotone”. È quanto si legge in una nota dei due esponenti calabresi del Partito Radicale, Giuseppe Candido segretario associazione “Non mollare”, autore del libro “La peste ecologica e il caso Calabria”, già candidato alla Camera nel 2013 per la lista “Amnistia Giustizia Libertà”, e Rocco Ruffa, che – l’anno scorso – proprio durante le festività natalizie effettuarono un giro di visite ispettive che riguardò tutte le dodici carceri calabresi.

“Dopo la morte del leader ed un congresso tenutosi nel carcere di Rebibbia, il Partito Radicale non molla le battaglie per la vita del diritto e il diritto alla vita e – si legge ancora nel comunicato – grazie alle autorizzazioni ottenute dal Dap anche quest’anno da Rita Bernardini, potremo recarci a verificare le condizioni di detenzione e, contemporaneamente, ringraziare i detenuti che, il 5 e 6 novembre – in occasione della Marcia per l’amnistia, la giustizia giusta e la libertà intitolata a Papa Francesco e a Marco Pannella – hanno digiunato due giorni per chiedere, in modo non violento, assieme a Rita Bernardini e altri dirigenti del Partito, lo stralcio della riforma dell’Ordinamento penitenziario in modo che potesse essere discusso prima del referendum, ed il rispetto del dettato costituzionale sull’effettività rieducativa della pena che deve riguardare tutti i detenuti, nessuno escluso”. Il tour delle carceri, anche in Calabria, è molto nutrito e, si legge ancora nel comunicato, “proseguirà con altre visite in provincia di Reggio Calabria alle quali parteciperà l’ex deputata Radicale, Rita Bernardini, il 3 e il 4 gennaio 2017, nelle carceri di Panzera e Arghillà e il 5 gennaio a Palmi (Rc). Sempre il 4 gennaio Giuseppe Candido e Rocco Ruffa faranno visita alla casa di reclusione di Rossano Calabro.

Carceri, l’interrogazione di Renata Polverini al ministro Andrea Orlando.

Secondo quanto riportato dal sito Materalife, il Vice Presidente della Commissione lavoro della Camera dei Deputati, l’On. Renata Polverini (FI) ha posto un’interrogazione al Ministro della giustizia, Andrea Orlando per sapere se n’è a conoscenza degli episodi che si sono consumati all’interno della Casa Circondariale di Matera e delle difficoltà logistico ed organiche che quotidianamente affliggono gli operatori del settore. Lo dichiarano il segretario dell’Ugl Basilicata Polizia Penitenziaria, Giovanni Grippo e il segretario della Confederazione provinciale Matera, Pino Giordano. “L’On. Polverini – dichiarano i due sindacalisti – personalmente ha comunicato di aver interpellato il Ministro per sapere: ‘premesso che: la stampa locale ha dato grande risalto alla denuncia fatta dalla Ugl polizia penitenziaria circa una accesa lite verbale che sarebbe avvenuta il 30 novembre 2016 all’interno della casa circondariale di Matera, fra il comandante di reparto ed un funzionario donna del nucleo traduzione e piantonamento, la quale sarebbe ricorsa alle cure mediche; da tempo l’Organizzazione sindacale evidenzia l’emergere di situazioni ricorrenti e critiche sia per il personale, valutato in sottorganico, con 93 effettivi su 120 agenti di polizia penitenziaria previsti, con quattro educatori su cinque e con dieci amministrativi su venti, che per gli ospiti della casa circondariale di Matera, censiti ad inizio anno in 106 unità; dalle segnalazioni prodotte, sembra emergere una carenza anche nei dispositivi di protezione individuale a disposizione del personale della polizia penitenziaria se sia intenzione del Ministro interrogato disporre un urgente sopralluogo nella casa circondariale di Matera al fine di accertare se la lite sia conseguenza del malessere che si vive all’interno della struttura di detenzione, a tutela del personale impiegato e per garantire un miglioramento delle condizioni di servizio ed un incremento della sicurezza per gli agenti e gli stessi ospiti della struttura’ “.”Le criticità determinatesi negli istituti lucani, che pregiudicano la sicurezza e l’incolumità dei poliziotti penitenziari, – aggiungono Grippo e Giordano – oggi fa un altro passo importante finalmente e grazie alla Buona Politica: la presentazione di un’interrogazione parlamentare a risposta scritta diretta al ministro della Giustizia Andrea Orlando da parte dell’On. Polverini, non può che trovare la nostra approvazione e grande soddisfazione. Un interessamento che l’Ugl – concludono i sindacalisti – auspica solleciti l’interesse del Ministro alle problematiche del sistema penitenziario in Basilicata. Ben vengano queste iniziative a favore della Polizia Penitenziaria che oggi attraversa un momento di difficoltà causato da troppi eventi critici che attraversano tutta la dorsale della regione con concentrazione sproporzionata nelle carceri di Matera, Potenza e Melfi”.

Pranzo di Natale nel carcere di Parma.

Nel carcere di Parma ci sarà il pranzo di Natale per le persone detenute e le loro famiglie. Secondo quanto riporta la rassegna Ristretti Orizzonti, l’associazione “Per ricominciare” con la sua instancabile presidente Emilia Zaccomer ha organizzato il terzo pranzo di Natale per le persone detenute e le loro famiglie. La scorsa settimana per primi hanno festeggiato i ristretti nelle sezioni di “media sicurezza”, quindi quelli di “AS3”, infine stamattina diciotto uomini reclusi in “AS1″ hanno potuto trascorre circa tre ore pranzando e parlando con i loro cari in un clima di palpabile serenità. È sempre carcere ma per qualche momento è soprattutto incontro, scambio, consolazione. La polizia penitenziaria vigila con grande discrezione e l’atmosfera di Natale riesce a infiltrarsi anche tra queste mura solitamente fredde e respingenti .È bello sapere che alla preparazione del pranzo hanno contribuito altre persone detenute impegnate a sfornare pizze e focacce molto apprezzate da tutti.

Sottolinea Carla Chiappini:”L’umanizzazione del carcere e della pena, innanzitutto. Che poi altro non è che quel senso di umanità a cui fa riferimento la nostra Costituzione. Ma le persone possono restare umane solo all’interno di relazioni significative, calde, importanti. E l’istituzione può e deve impegnarsi di più per permettere a queste relazioni di restare vive, di crescere, di avere senso”. Ed aggiunge:”Credo che un Paese civile dovrebbe trovare almeno uno standard minimo obbligatorio e condiviso. Non solo sui metri quadrati delle celle ma sulle attività, sugli orari di apertura, sull’attenzione alle famiglie, sulla tutela dei bambini e sulla cura degli affetti.Nella fiduciosa attesa di tempi migliori, per fortuna che c’è il volontariato, esiste una cittadinanza attiva impegnata a mettere quel di più necessario a rompere l’isolamento – talvolta patologico – del carcere e a restituire tratti di umanità a un’istituzione che, nonostante i numerosi, encomiabili sforzi di provveditori, direttori, educatori, comandanti impegnati a rispettare lo spirito e il mandato della nostra Costituzione, è lenta a trasformarsi e ad evolvere”.

Carceri, speciale Natale: l’iniziativa “L’ALTrA cucina… per un pranzo d’amore”.

Secondo quanto riportatao dal sito affaritaliani, tra le iniziative per i detenuti realizzate per il periodo di Natale, “L’ALTrA cucina… per un pranzo d’amore”, ideata da Prison Fellowship Italia Onlus, Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione Alleanza RnS Onlus. “L’ALTrA cucina… per un pranzo d’amore” è un’iniziativa promossa da Prison Fellowship Italia Onlus, Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione Alleanza del RnS Onlus per offrire a circa 1500 persone – tra detenuti, detenute, familiari e volontari – un pranzo natalizio preparato da Chef “stellati” e servito da testimonial del mondo dello spettacolo, della musica, del teatro, della televisione. Dopo il felice esito delle due esperienze realizzate il 24 dicembre 2014 nel carcere di Rebibbia e il 23 dicembre 2015 a Rebibbia (Roma), Casal del Marmo (Roma), Opera (Milano), Sant’Anna (Modena), Pagliarelli (Palermo), quest’anno l’evento avrà luogo il 22 dicembre ancora a Rebibbia, Opera, Sant’Anna, Pagliarelli e, per la prima volta, a Salerno.

Nella Casa di reclusione Opera di Milano, Tommaso Arrigoni preparerà il pranzo per 60 detenuti del carcere, riuniti per l’occasione con 60 familiari; parteciperanno Barbara Benedettelli, il comico Pino Campagna, i Notte New Trolls, Giusy Versace, Piero Salvatori. Il pranzo inizierà alle ore 13.00, dopo la Celebrazione della Messa di Natale, in programma alle 11.00. Dopo il pranzo, la giornata prosegue nel teatro del carcere con uno spettacolo per i detenuti. Saranno presenti mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale per la Diocesi di Milano; Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia Onlus; Lorenzo Pasquariello, membro di Comitato nazionale per l’area Pastorale.Sarà la dott.ssa Cristina Bowerman, Chef stellato del Ristorante “Glass Hostaria” e di “Romeo chef&baker” a Roma, a cucinare per 320 detenute della Casa circondariale femminile di Rebibbia; presso la Casa circondariale Sant’Anna di Modena si riconferma lo Chef Carmine Giovinazzo, finalista di MasterChef e Chef al Doc Taverna Gourmet a Piove di Sacco (PD), per 420 detenute e detenuti; per l’esordio alla Casa circondariale di Salerno, sarà lo Chef stellato Lorenzo Cuomo, del Ristorante “Re Maurì” a Salerno, a cucinare per 90 detenuti; a Palermo, nella Casa circondariale Pagliarelli, 320 detenuti gusteranno i piatti dello Chef stellato Pietro D’Agostino del Ristorante “La Capinera” a Taormina.

