Amnistia e indulto, Giustizia e carceri: le ultime news ad oggi 21 dicembre 2016. I provvedimenti di Amnistia e Indulto per questo 2016 non dovrebbero vedere la luce al di là dei ddl stazionanti in Senato. Complici i cambiamenti governativi e parlamentari e complici anche le difficoltà di inserire nel dibattito generale argomenti di tale calibro, dovremo attendere ancora un po’ perché vengano nuovamente presi in considerazione come accaduto con Papa Francesco durante il Giubileo dei detenuti. Scopriamo intanto le ultime news su detenuti e carceri.

Giustizia, carceri, detenuti: le ultime news ad oggi.

Secondo le notizie riportate da primapaginanews in Calabria ben 7 carceri su 12 sono sovraffollate. I penitenziari sovraffollati ai primi posti sono Reggio, Cosenza e Paola. Vengono segnalati problemi alle carceri calabresi anche per la mancanza del personale di Polizia penitenziaria e di un Provveditore regionale in pianta stabile. Anche quest’anno, come da tradizione, i Radicali visiteranno gli Istituti Penitenziari della Calabria. Le visite dei Radicali nelle carceri sono iniziate ieri, mercoledì 21, dalla Casa Circondariale di Vibo Valentia.

“Venerdì 23 saremo a Palmi, sabato 24 a Paola, domenica 25 a Cosenza, martedì 27 a Castrovillari, venerdì 30 a Catanzaro e sabato 31 alla Casa di Reclusione di Rossano” ha dichiarato Emilio Enzo Quintieri, già membro del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, a capo delle delegazioni visitanti autorizzate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.