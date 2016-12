Anticipazioni Beautiful, le trame di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 dicembre 2016. «Una relazione segreta». Le anticipazioni di Beautiful mostrano che mentre Steffy e Wyatt cercano di riprendere in tranquillità la loro normale vita, vedono nuovamente Quinn introdursi in casa loro. Vedremo presto quale sarà la reazione della coppia. Nel frattempo Ridge continua a cercare porre un freno a Bill nei riguardi di Brooke. Parallelamente, Rick – che di Brooke è il figlio – parla con Katie, e la rassicura: può stare tranquilla perché sua sorella non le farebbe mai del male. Tuttavia la minore delle due Logan resta convinta che tra Brooke e Bill ci sia una relazione segreta.

«Quinn Fuller: ‘the intruder’». Anticipazioni Beautiful, le trame di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 dicembre 2016.

Secondo le anticipazioni di Beautiful al cospetto di Quinn che si è presentata a casa loro, Wyatt e Steffy, si mostrano entrambi decisamente ostili. Dopo tutto quello che la Fuller ha combinato nei riguardi loro e di tutti, i due non vogliono vederla più nemmeno in cartolina! Alla gioielliera non resta che abbandonare il campo, lasciare in pace figlio e nuora, e ritornarsene con la coda tra le gambe a casa sua. Qui però trova una sorpresa: c’è Eric – il patriarca dei Forrester – in vena di seduzione, che le propone di trascorrere insieme una notte d’amore, dando inizio a una relazione stabile. Manterrà la parola?