Una vita – Acacias 38 le Anticipazioni e le ultime News per la settimana del 27, 28, 29 e 30 dicembre 2016. «Buone notizie per tutti gli aficionados!» Le ultime news e anticipazioni di Una vita recano buone nuove per tutto l’affezionato pubblico della soap spagnola che racconta le vicende di Calle Acacias. Se è vero che per la prossima settimana gli episodi – saltando quelli previsti per lunedì e sabato – saranno trasmessi solamente dal martedì al venerdì, è altrettanto vero che dureranno molto di più! Tutto ciò grazie alla pausa natalizia di Beautiful. Le anticipazioni e le news di Una Vita – Acacias 38 annunciano quindi che le nostre amate storie d’intrighi e di passione, d’amore e di vendetta andranno in onda su Canale 5 a partire dalle 13:40 alle 14:45, per poi lasciare il posto la fiction spagnola Victor Ros (con la splendida Megan Montaner). E dunque, puntate di doppia durata!

«Mauro vicino alla verità». Anticipazioni Una vita le trame settimana del 27, 28, 29 e 30 dicembre 2016.

Secondo le anticipazioni delle puntate di Una vita – Acacias 38 della settimana da martedì 27 dicembre a venerdì 30 dicembre 2016, Mauro farà tutta una serie di scoperte che lo porteranno molto vicino alla verità sulla triste sorte di Manuela e Germán. Ma questo non è tutto. Avendo constatato de visu che Cayetana non reca certe cicatrici che avrebbero dovuto segnarla perché operata di appendicite da bambina, comprende che la sedicente Sotelo non è chi dice di essere.

«Uno sconvolgimento totale!» Anticipazioni Una vita settimana da martedì 27 dicembre a venerdì 30 dicembre 2016.

L’investigatore non tarda a rivelare la sua scoperta a Felipe e a Fabiana. Infatti le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 rivelano che Mauro, una volta che sarà certo delle indagini coompiute, capisce che la vera Cayetana Sotelo Ruz è in realtà un’altra persona. E dunque i primi a venire a conoscenza della sua sensazionale scoperta saranno Felipe e Fabiana. Quali saranno le conseguenze di questo clamoroso rovesciamento di prospettiva? Lo vedremo presto insieme nelle nostre anticipazioni di Una vita – Acacias 38!