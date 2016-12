Uomini e Donne Trono Over. Anticipazioni e News gennaio 2017. «Luca: una rosa per Maria». E noi continuiamo indefessi a proporvi le anticipazioni di U&D Trono Over delle puntate che cominceremo a vedere in tv a partire dall’8 gennaio 2017… Ecco che si avanza il cavaliere Luca, che non si rivolge ai lumi della stylist Anahi, ricavandone una bella bocciatura! Lui sfila in jeans, tshirt e chitarra, siede ai bordi della passerella e canta la bellissima “a te che sei” ma i voti non decollano. Infine offre una rosa a Maria per il suo compleanno.

«Mi sembri una signorina!» Uomini e Donne Trono Over. Anticipazioni News e Gossip gennaio 2017.

Le anticipazioni di U&D continuano con Marco. Anch’egli crede di cavarsela da solo, e racconta che si sente irresistibile solo quando è se stesso. Ma il giudizio di Anahi è tagliente: ha scelto due cose messe insieme a caso e lo boccia! Lo vedremo sfilare con un quasi leggins bianco che gli procura voti bassi e il commento salace e feroce di Annamaria che dice «mi sembri una signorina» e gli mette tre!

«Sossio ‘ufficiale e gentiluomo’». Anticipazioni Uomini e Donne Senior ultime News e Gossip gennaio 2017.

Questa tranche di anticipazioni di Uomini e Donne Senior non poteva avere chiusura migliore che con l’ineffabile Sossio Aruta! Il prestante cavaliere si sente irresistibile da sempre e non si avvale dell’aiuto di Anahi che tuttavia lo promuove. Sossio sfila in divisa bianca da “ufficiale e gentiluomo”. I voti sono al tempo stesso molto alti e molto bassi – a riprova delle contrastanti impressioni che suscita il personaggio. Noi la buttiamo in gossip e citiamo i commenti più malignetti, a partire dal sarcastico due della solita Annamaria che lo trova anche antipatico e presuntuoso e con la consueta salacia lo definisce «un cinquantenne che vuole fare il ragazzino!». C’è poi anche un bel cinque meno «perché la presunzione a volte non paga».