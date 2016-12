Antonella Clerici: red look oggi a La prova del cuoco

Antonella Clerici: look in rosso oggi a La prova del cuoco. Un look in rosso oggi per la conduttrice de La prova del cuoco Antonella Clerici con un bellissimo pullover rosso in tema natalizio! La biondissima Antonella oggi per il suo outfit sceglie il maglione rosso ed un pantalone antracite a zampa. Capelli sciolti e rossetto rosso vibrante per la simpaticissima regina de La prova del cuoco.

La prova del cuoco: look natalizio anche oggi Antonella Clerici.

Antonella Clerici ci ha accompagnati anche oggi in una nuova puntata de La prova del cuoco tutta ispirata al Natale con tante ricette, ospiti e gag. Antonella ha svelato in puntata di aver trascorso tantissimi capodanni sulla neve a sciare, lei che ama molto il freddo e la neve. Oggi in puntata a La prova del cuoco abbiamo scoperto i segreti dei tagliolini in brodo, gli spaghettoni della vigilia, i panettoncini ed una ricetta irresistibile dello street food. Anche oggi un’atmosfera di festa negli studi de La prova del cuoco con l’allegria e il brio della brigata di Antonella Clerici che ogni giorno alle 11.50 tiene compagnia a milioni di italiani.