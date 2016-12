Attentato a Berlino, ultime news e aggiornamenti. L’autista polacco alla guida del tir poi rubato dal terrorista per colpire i mercatini di Berlino, secondo le ultime ricostruzioni sull’attentato di Berlino, avrebbe cercato di fermare il terrorista. Questa una nelle ultime notizie sull’attacco alla capitale tedesca. Al momento, gli ultimi aggiornamenti sull’attacco di Berlino darebbero il killer ancora in fuga. Il richiedente asilo pakistano fermato all’inizio è stato rilasciato. “I test forensi eseguiti finora non hanno fornito indicazioni sulla presenza dell’accusato nell’abitacolo del camion durante l’attacco” riporta una nota dei magistrati. Una ragazza italiana risulta ancora dispersa. I familiari sono in Germania.

Il triste bilancio dell’attacco di lunedì al mercatino di Natale di Berlino è attualmente di 12 morti e 48 feriti. Una trentunenne italiana, Fabrizia Di Lorenzo, di Sulmona, che lavorava nella capitale tedesca, risulta ancora dispersa. La madre e il fratello di Fabrizia sono in Germania per l’esame del Dna. Purtroppo sono poche le speranze di ritrovare la ragazza viva.

“La lotta senza tregua contro il terrorismo non debba intaccare né i valori né lo stile di vita scelto dalle democrazie”. Questo quanto emerso in nota dell’Eliseo dopo la telefonata tra Hollande e la cancelliera Merkel.