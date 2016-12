Beatrice Borromeo a Milano. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi attendono la nascita del loro primo figlio, prevista per gennaio. Dopo alcuni mesi nei quali era difficile trovare uno scatto che ritraesse la coppia, ora i due non si nascondono più e non è difficile trovare foto che ritraggono Beatrice in dolce attesa. Dalle prime rotondità sospette viste quest’estate, siamo passati ad un “pancione” in piena regola.

Beatrice Borromeo, gli ultimi look.

Mentre per la Festa Nazionale del Principato la moglie di Pierre Casiraghi ha indossato un abito classico di taglio sartoriale, nelle occasioni informali la giovane adotta un look molto semplice, quasi una divisa, composta da maglioni oversize e jeans, o comunque pantaloni di foggia sportiva stretti sulle gambe. Le ultime immagini sono state rubate mentre Beatrice era intenta a fare shopping a Milano. Capelli legati solo in parte ed occhiali da sole indossati a mo’di cerchietto. Dopo il bordaeux ed il bluette, stavolta il maglioncino indossata è di colore beige.

