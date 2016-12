Belen Rodriguez e Stefano De Martino ultime news. Belen Rodriguez ha commentato dopo alcune settimane le parole dell’ex Stefano De Martino, che qualche settimana fa aveva dichiarato di essere ancora innamorato di lei. In una lunga intervista al settimanale ‘Chi‘ in edicola oggi, la Rodriguez ha dichiarato in proposito: “È normale che non ci sia stata indifferenza di fronte alle sue parole, però ho sofferto tanto, e adesso va così. Sarò legata a lui per sempre, saremo una famiglia a prescindere. Ci sono state grandi, immense sofferenze per entrambi, non si cancella tutto da un giorno all’altro”.

Il Natale di Belen Rodriguez e Andrea Iannone.

Belen parla del Natale che l’aspetta quest’anno, un periodo che avvolto ancora da un piccolo velo di malinconia: “Questo per me sarà un Natale di cambiamenti, un Natale anomalo. Le feste mi sono sempre piaciute, mi piace il calore della famiglia, ma hanno anche il sapore della malinconia perché ti ricordano le cose che ti sono venute a mancare. Sarà un Natale diverso anche per mio figlio, Santiago: non sono la prima donna divorziata al mondo, e lui starà un po’ con me e un po’ con il papà. Certo, Santi chiede a me e a suo papà quando torneremo insieme, come tutti i bambini, i bambini vogliono questo”. Nel cuore di Belen da alcuni mesi c’è il pilota Andrea Iannone, per il quale Belen spende parole d’amore: “Con me non è partito in pole position, è partito dalla tribuna (ride, ndr), perché per me era un momento così, rifiutavo tutti. Poco alla volta è riuscito a conquistarmi. È come nei film, nessuno ha fatto per me tutte le cose che ha fatto lui, ogni tanto mi dico: ‘Ma è vero? Non sbaglia mai’. È sempre sul pezzo”.

Andrea Iannone, le ultime news su Belen Rodriguez.

Il pilota di MotoGP Andrea Iannone è tornato a parlare della sua relazione con la showgirl più famosa d’Italia, Belen Rodriguez. Alla Gazzetta dello Sport ha rivelato: “Se ne leggono tante e non ne parlo volentieri. Posso dire solo che crescendo mi rendo conto che ci sono anche altri motivi per cui vale la pena vivere oltre alla moto. Sui programmi con Belen vedremo, vedremo che ne sarà di noi in futuro”. Sempre alla testata sportiva Iannone ha dichiarato riguardo la sua vita accanto alla Rodriguez: “Di diverso c’è che prima la gente mi giudicava per ciò che facevo in pista, adesso c’è chi commenta e qualcuno anche che esprime giudizi su cose private. La cosa più importante è essere sempre te stesso e io di certo sono sempre lo stesso Andrea. Il che non è sempre positivo, nel senso che faccio anche cose sbagliate: ma sono uno vero. Per me conta l’amore e le situazioni esterne non lo influenzano. Per me conta la parola data, l’onestà. la trasparenza: sono il mio abc”.