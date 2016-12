Capelli, tagli, colorazioni e look 2017: le ultime tendenze. Il 2017 è sempre più vicino… Scopriamo quali saranno i look da sfoggiare durante le feste di Natale ma anche i tagli di capelli che ci porteremo nel 2017. Ecco le ultimissime novità della moda capelli 2016-2017 scovate sui social dei saloni e dei prodotti dedicati.

Tagli di capelli e colorazioni 2017: le novità.

I tagli di capelli sfilati e lunghi, layered, resteranno tra i più amati anche nel prossimo 2017, in grado di conferire movimento e femminilità. Una delle tecniche di colorazione capelli sperimentata in questo 2016 che sarà sicuramente riproposta nel nuovo anno sarà quella dell’hair contouring per regalare ai tagli di capelli più trendy con sfymature più chiare in grado di far risaltare i lineamenti.

Nella foto di Wella Instagram ammiriamo l’hairstyle creato da Anderson Freitas. Un taglio di capelli lungo con onde strutturate quello che vediamo, di grandissima tendenza anche nel prossimo anno con leggere schiariture più larghe a partire da metà testa. I tagli di capelli dunque resteranno un must del prossimo 2017, con particolare attenzione a colorazioni naturali ma “intelligenti”.