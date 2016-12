Capodanno 2017 a Roma con Rocco Hunt, Giulia De Lellis e Andrea Damante al MagicFest 2017

Capodanno 2017 a Roma con Rocco Hunt, Giulia De Lellis e Andrea Damante. Al Palabaleno per il Capodanno 2017 a Roma ci saranno Rocco Hunt e Andrea Damante&Giulia De Lellis. La notte più scintillante e frizzante dell’anno è a Rainbow MagicLand con la MagicFest di Capodanno 2017! Quale luogo migliore al mondo se non il Parco divertimenti più grande di Roma per brindare al nuovo anno? Il 31 dicembre, dalle 19:00 alle 5:00 del mattino, saluteremo l’anno che va via e brinderemo insieme al 2017 con 10 ore no stop di musica, tanto divertimento con tutte le attrazioni, spettacoli e live performance di ospiti d’eccezione!Si parte con l’immancabile Cenone di Capodanno con due menù gourmet da prenotare: il più classico cenone servito o un abbondante cenone a buffet.

Capodanno 2017 a Roma, il programma al MagicFest.

Invece, per un break veloce, saranno sempre disponibili i punti bar e chioschi del Parco. Il Palabaleno per l’occasione si trasformerà in una fantastica “Arena live”, sul suo grande palco indoor vi aspettano il grande rapper italiano Rocco Hunt, pronto come sempre a stupire il pubblico con una performance di dj set. L’animazione e il dj set di ScuolaZoo che remixerà le hit di maggior successo e la live performance di Andrea Damante, uno dei personaggi più seguiti anche nell’universo social, accompagnato dalla sua amata Giulia De Lellis.

Capodanno 2017 a Roma, il programma degli spettacoli al MagicFest.

Inoltre, gli amanti del genere Techno ma non solo, potranno ballare presso l’area dedicata alle Rapide. Ed è qui che vi aspetterà per un meet & greet anche la giovane star del web, Alberico De Giglio. E il grande divertimento continua con gli spettacoli e le attrazioni del Parco: vi potrete lanciare con i gommoni dalla grande pista Winter Tubby, viaggiare con il primo Virtual Coaster in Italia, incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti Elfi, e visitare la sua magica Casa. Inoltre, vi aspettano due sorprendenti spettacoli dal vivo! Al Gran Teatro vi emozionerete con il Magic Christmas Show: un travolgente spettacolo sulle musiche più coinvolgenti delle feste e numeri mozzafiato di contorsionismo e trasformismo. Al Piccolo Teatro entra in scena il carismatico e divertentissimo Mr.Fog, con la sua comicità unica ed originale che farà ridere grandi e piccoli. Sarà un Capodanno veramente indimenticabile e ricco di grandi emozioni a Rainbow MagicLand!