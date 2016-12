Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 21 dicembre 2016: abito corto con fantasia a scacchi

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016. Caterina Balivo torna oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, con un’altra puntata di Detto Fatto ricca di tutorial e con un altro splendido outfit da cui possiamo prendere spunto. La conduttrice ogni giorno indossa degli abiti graziosi ed originali. A Detto Fatto di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, Caterina Balivo ha indossato un graziosissimo abito corto con fantasia a scacchi sui toni del rosso, del blu e del bianco. Completano il look degli stivaletti neri fino a metà polpaccio con tacco basso, mentre a dare luce all’outfit è una collana lunga sui toni dell’argento.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto del 21 dicembre 2016.

Caterina Balivo ha deciso di portare i suoi capelli con uno dei tagli di maggiore tendenza per questo Inverno appena iniziato: si tratta di un grazioso long bob che la conduttrice oggi ha scelto di portare sciolto sulle spalle e leggermente mosso. Altre volte, abbiamo visto Caterina optare per una piega liscia o per raffinati raccolti.