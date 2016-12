Caterina Balivo, ultime news dalla conduttrice di Detto Fatto

Caterina Balivo, ultime news della conduttrice di Detto Fatto. La bellissima Caterina Balivo è molto presente sui social. Caterina Balivo, una delle conduttrici Rai più attive degli ultimi anni, oggi al timone dello show ‘Detto Fatto’, ama le piattaforme digitali che mettono in contatto le persone, anche se non hanno solo aspetti positivi. Al Corriere della Sera, Caterina in proposito ha detto: “Le critiche le vivo benissimo, so che non si può piacere a tutti”.

La presentatrice ha spiegato i social dal suo punto di vista, facendo capire di saperne davvero tanto.”Instagram è un mondo fantastico, fatto di persone che ti apprezzano, commentano e all’80% sono buone, non c’è invidia sociale. Facebook è diverso, si divide a metà, è stato il primo fenomeno social, c’è gente più adulta, anche più incazzata e frustrata”, ha spiegato.”Twitter invece in Italia è un po’ morto, funziona per commentare un evento, se devi lanciare un messaggio è meno efficace. Ho anche Snapchat, per arrivare a un pubblico più giovane”.

Caterina Balivo, i bellissimi scatti della conduttrice di Detto Fatto.

Caterina Balivo negli ultimi giorni ha postato uno splendido scatto in cui ha messo d’accordo tutti, una foto dove gioca a fare la pin up. la presentatrice di Detto Fatto si è mostrata in splendida forma negli scatti di Luca Catasta. La bella Balivo è immortalata seduta su un letto bianco, la camera si affaccia su una delle piazze più importanti di Milano. La presentatrice indossa un body dalla scollatura profonda e un paio di collant coprenti. A commento dell’immagine scrive: “Giocare a fare la pin up? Fatto”.