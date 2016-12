Dance Dance Dance, stasera 21 dicembre la prima puntata. Dance Dance Dance, il nuovo talent show di danza, avrà inizio stasera, 21 dicembre su FoxLife, canale 114 di Sky, e sarà trasmesso tutti i mercoledì alle ore 21.15. La nuova trasmissione è realizzata da Toro Media con la regia di Duccio Forzano. Sono tante le anticipazioni che circolano in rete sulla prima puntata del nuovo talent di Sky, vediamo insieme di cosa si tratta.

Dance Dance Dance vedrà in pista sei coppie di ballerini: Claudia Gerini con Massimiliano Vado, Tania Cagnotto e Giovanni Tocci, Clara Alonso e Diego Dominguez, Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla, Mirco Bergamasco e Ati Safavi, Chiara Nasti e Roberto De Rosa. Le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens, mentre la conduzione è affidata a Andrea Delogu e Diego Passoni.

Dance Dance Dance, le esibizioni della prima puntata di oggi, le anticipazioni di stasera, 21 dicembre 2016.

Claudia Gerini e Massimiliano Vado saranno chiamati a reinterpretare Candyman, mentre. Everybody sarà il brano con cui Tania Cagnotto e Giovanni Tocci debutteranno nella competizione. Clara Alonso e Diego Dominguez debutteranno nei panni di Beyoncè e Bruno Mars per Uptown Funk Formation, mentre Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla saranno chiamati a reinterpretare l’epico ballo di Dirty Dancing. Beat It è la coreografia che segnerà il debutto di Mirco Bergamasco e Ati Safavi. Infine Chiara Nasti e Roberto De Rosa balleranno sulle note di Bootylicious, lo storico videoclip che nel 2001 consacrò le Destiny’s Child alla fama mondiale.

Dance Dance Dance ha inizio stasera, 21 dicembre 2016, con tante emozioni. Dopo aver presentato i membri della giuria, si esibisce la prima concorrente, Tania Cagnotto. L’atleta si è esibita con il suo collega di tuffi sulle note di Everybody, e Tania sembra divertirsi davvero tanto! La giuria è entusiasta, e regala alla coppia ottimi voti. Raniero e Beatrice hanno ballato sulle note di Dirty Dancing, ma l’esibizione non ha entusiasmato. Nonostante ciò , non ci sono state insufficienze. Chiara Nasti si è esibita sulle note di Bootylicious delle Destiny’s Child. L’esibizione non ha convinto, sembrano esserci problemi di coordinazione. Qui arriva la prima insufficienza, un 5, da parte di Tommassini.

Claudia Gerini balla sulle note di Candyman. L’esibizione convince tutti e riceve votazioni eccellenti. Bergamasco si esibisce ballando sulle note di Michael Jackson. L’esibizione non convince, ed anche qui uno dei giurati vota 5. Clara e Diego passano da Violetta a Dance Dance Dance nei panni di Beyoncè e Bruno Mars. I voti della giuria sono altissimi, e la coppia è prima in classifica!