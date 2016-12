Detto Fatto, i tutorial ed i consigli di oggi, 21 dicembre 2016: cucina, moda, tagli capelli, fai da te

Detto Fatto torna su Rai 2 a quattro giorni dal Natale. Caterina Balivo è al timone di una nuova puntata ricca di graziosi tutorial, molti dei quali ci daranno dei suggerimenti per il Natale. A Detto Fatto Emanuela Tonioni spiega come realizzare dei cuscini a forma di stella. Questi cuscini possono essere un’originale idea regalo o possono essere usati per impreziosire il nostro salone. A Detto Fatto Mirco della Vecchia torna con un tutorial di cucina dal sapore natalizio, e realizza un alberello di cioccolato con confettini colorati.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 21 dicembre 2016.

Simona Mazzei propone a Detto Fatto dei look che i bambini possono indossare durante queste feste natalizie: si tratta di splendidi outfit in tulle per le bambine e con papillon per i bambini. Simona dà un suggerimento: ai maschietti con l’abito blu va abbinato un papillon colorato. Paolo Venuta a Detto Fatto torna con un tutorial sui tagli di capelli, e regala nuovo taglio e colorazione ad un’ospite Come colore sceglie un rosso con i riflessi tendenti al viola, e cone taglio sceglie un haircut asimmetrico, lungo fino a metà schiena. Dario Tornatore ci insegna a creare una polpetta dolce con del panettone.