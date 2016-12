Cosa vedere stasera in tv? La guida tv completa di mercoledì 21 dicembre 2016, tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda mercoledì sera, 21 dicembre 2016 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film La mossa del pinguino. Su Canale 5 vedremo il programma House Party. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida di mercoledì 21 dicembre 2016

Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda il film La mossa del pinguino. La trama, è il sogno olimpico di quattro uomini disagiati che scoprono per caso il gioco del curling e si convincono di poter partecipare alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 dove l’Italia, paese ospitante, avrà di diritto una squadra qualificata.

Su Rai 2 appuntamento con il film di animazione Frozen – Il regno di ghiaccio. La trama, nell’immaginario regno di Arendelle, situato su un fiordo, vivono due sorelle unite da un grande affetto. Un giorno, però, il magico potere di Elsa di comandare la neve e il ghiaccio per poco non uccide la più piccola Anna. Cresciuta nel dolore di quel ricordo, Elsa chiude le porte del palazzo e allontana da sé l’amata sorella per lunghi anni, fino al giorno della sua incoronazione a regina.

Su Rai 3 appuntamento con il programma Chi l’ha visto. Le anticipazioni e i servizi della nuova puntata, la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla sparizione di Tiziano Allegretti, un ragazzo di 27 anni svanito misteriosamente nel nulla il cinque maggio del 2005 dal quartiere Quadraro a Roma.

La guida tv di stasera in tv, mercoledì 21 dicembre 2016

Cosa possiamo assistere stasera in tv su Rete 4, vedremo il programma La settima porta. Nuovo programma condotto da Alessandro Cecchi Paone che tratta i grandi e i piccoli interrogativi del mondo della conoscenza. Al centro di ogni puntata, natura, scienza, storia, cosmo, fenomeni naturali, il mondo della mente e ciò che risulta apparentemente insondabile. In veste di inviati, Vincenzo Venuto e Carolina Rey.

Su Canale 5 andrà in onda il programma House Party. Le anticipazioni della nuova puntata, avrà la speciale conduzione di Laura Pausini e Gerry Scotti. Interagiranno con un numero di ospiti non indifferente, anche loro convocati per la versione ‘XMas’ della trasmissione Mediaset.

Su Italia 1 appuntamento con il film Io, Robot. La trama, siamo nel 2035, e dopo decenni di evoluzione i robot sono diventati ormai un normale articolo domestico. Per l’umanità sembra tutto normale tranne per il detective Spooner che, seguendo delle ricerche, scopre nei robot una seria minaccia per l’umanità.

I programmi tv di stasera in tv, mercoledì 21 dicembre 2016

Mercoledì sera, 21 dicembre 2016, su La7 andrà in onda il film Vita da strega – Bewitched. La trama, Isabel è una strega ingenua, spontanea e buona, che vive a San Francisco e che vuole vivere un’esistenza “normale”. La sua vita, però, è destinata ad incrociarsi con quella di Jack Wyatt, un attore che vuole rilanciare la sua carriera vestendo i panni di Darren, il marito mortale della strega Samantha in un remake di “Vita da strega”. Quando Jack incontra Isabel rimane colpito dalla sua bellezza.

