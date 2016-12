Il risultato di Atalanta - Empoli e le probabili formazioni, la diretta tv e le ultime news della 18° giornata di serie A

Il risultato finale di Atalanta – Empoli e le probabili formazioni, la diretta tv e le ultime news della 18° giornata di serie A. È finito 2-1 l’anticipo di ieri sera, martedì 20 dicembre 2016, tra Atalanta e Empoli che ha aperto la 18° giornata di serie A. Decisivo il giovane centrocampista ivoriano Frank Kessie, autore di un assist e un gol. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia succede tutto nel secondo tempo. Dopo essere passato in vantaggio al 51′ con l’attaccante georgiano Levan Mchelidze (terzo gol nelle ultime 2 partite), l’Empoli di Martusciello si è fatto rimontare dai padroni di casa nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

Al 75′ Kessie pareggia i conti con un destro sul primo palo e, dopo aver colpito una traversa, propizia il gol di D’Alessandro segnato nell’ultimo minuto di recupero. La serie A proseguirà questa sera a San Siro, con la sfida delle 20:45 tra Inter e Lazio, mentre domani alle 20:45 si giocheranno le restanti partite (ad esclusione di Bologna – Milan e Crotone – Juventus (rinviate a causa della finale di Supercoppa Italiana a Doha).

Il big match di giovedì sera sarà Fiorentina – Napoli, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro la Lazio, ma rischiano di non poter contare su Borja Valero. In attacco Zarate si candida per un. Posto da titolare dopo le ultime prove brillanti. Formazione tipo per il Napoli di Sarri, che può contare sull’ottimo stato di forma di Dries Mertens (7 gol nelle ultime tre gare ufficiali).

La Roma di Spalletti ospita il Chievo di Maran, dopo la delusione di Torino e in piena emergenza infortuni. Saranno indisponibili alcuni titolari fissi giallorossi come Manolas, Nainggolan e De Rossi, usciti malconci dallo Juventus Stadium, che si aggiungono ai già infortunati Florenzi e Paredes. Sarà concessa un’occasione importante a El Shaarawy e Mario Rui. Problemi di formazione anche per Maran che non potrà disporre di Gobbi, Hetemaj e Gamberini. In avanti spazio a Birsa, Pellissier e Meggiorini.

Interessante lo scontro diretto tra due squadre spregiudicate come il Torino di Mihajlovic e il Genoa di Juric, distanziate da soli 2 punti in classifica. Sarà anche una sfida tra due giovani bomber che stanno bruciando le tappe: il gallo Belotti e il cholito Simeone. Chiudono la 18° giornata di Serie A altri tre scontri diretti Sampdoria -Udinese, Cagliari – Sassuolo e una sfida decisiva per la salvezza: Palermo – Pescara.

Questa la diretta TV delle partite: Inter – Lazio, Fiorentina – Napoli, Roma – Chievo e Torino – Genoa saranno visibili sia sui canali Sky Calcio che sui canali Premium Sport, mentre Sampdoria – Udinese, Cagliari – Sassuolo e Palermo – Pescara saranno trasmesse in esclusiva sui canali Sky calcio.