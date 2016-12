La prova del cuoco: ospiti, ricette e anticipazioni di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016. Atmosfera più che mai natalizia oggi a La prova del cuoco con tantissimi ospiti e ricette da ripetere a casa per le feste in arrivo. Nell’anteprima sprint de La prova del cuoco in pochi minuti impariamo a preparare le palline dolci di Natale al cioccolato.

La prova del cuoco: il primo piatto di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016.

La prima ricetta natalizia di oggi è un classico della cucina emiliana immancabile sulle tavole delle feste: i tortellini in brodo preparati dalla “sfoglina” Alessandra Spisni. I tortellini devono essere rigorosamente in brodo con un ripieno preparato con lombo di maiale, mortadella e prosciutto crudo macinato insieme…

Il ripieno va macinato per ben due volte. Tanti oggi gli ospiti de La prova del cuoco: da Daniele Persegani ad Anna Moroni scopriremo con i maestri di cucina quali piatti portare sulle tavole imbandite. Gli spaghettoni della vigilia sono preparati da Daniele Persegani. Con Francesco Fichera un Santa Claus burger con odori scandinavi. Oggi graditissimo ospite Alessandro Scorsone che spiega il Galateo delle feste. A vincere la gara dei cuochi oggi è la squadra del peperone verde di Marco Parizzi.