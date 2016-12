Renato Brunetta, il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, si è esibito in una lite in diretta tv con la speaker di Sky Tg24 Stefania Pinna. Il tutto è avvenuto durante un’intervista nel corso della trasmissione d’informazione tra l’onorevole Brunetta e la giornalista di Sky. Nel corso delle domande e risposte, la giornalista aveva provato a interrompere Brunetta per inserire nel discorso Goffredo De Marchis, ma a questo punto l’onorevole si è innervosito.

Brunetta a Stefania Pinna: «Andiamo avanti dai lo dico io a lei!».

«Non era questo il format della sua intervista – sbotta l’onorevole Brunetta – mi faccia tutte le domande che vuole, ma perché sente l’esigenza di andare da De Marchis? Io la ringrazio, lei è molto gentile…». Ne segue un battibecco che va avanti per diversi minuti. Di fronte ai tentativi di replica della giornalista, Brunetta incalza stizzito: «Mi scusi, mi scusi, mi chiami magari presidente Brunetta, onorevole, professor Brunetta, le chiedo un po’ di gentilezza». La Pinna cerca di riprendere il controllo della trasmissione, ma non prima di sentirsi precisare dall’onorevole Brunetta: «Andiamo avanti dai lo dico io a lei!»