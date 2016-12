Masterchef Italia 6: torna il talent di cucina, stanno per tornare i quattro giudici più spietati di sempre

Masterchef Italia 6 sta per tornare e i quattro giudici più cattivi di sempre sono pronti ad una nuova edizione. Masterchef Italia 6 andrà in onda a partire dal 22 dicembre 2016, come di consueto su Sky Uno ed i nostri irriducibili giudici sono pronti a giudicare gli aspiranti cuochi che si sfideranno quest’anno a Masterchef Italia 6. Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco e Bruno Barbieri stanno per tornare ed i venti gli aspiranti cuochi dovranno essere più preparati che mai per convincere questo quartetto di irriducibili.

Masterchef Italia 6: il quartetto di giudici più famoso d’Italia non sbaglia un colpo.

La nuova edizione di Masterchef Italia 6 sta per partire e proprio come lo scorso anno anche quest’anno i giudici saranno quattro. La new entry, che oramai non è più tale, è stata Antonino Cannavacciuolo, il temutissimo cuoco napoletano famoso per aver partecipato a Cucine da incubo. La nuova edizione di Masterchef Italia 6 partirà il 22 dicembre 2016 su Sky e prima di sapere quali saranno i venti aspiranti cuochi che si devono sfidare siamo venuti a conoscenza del fatto che il severissimo ed esigentissimo quartetto dello scorso anno non si cambia. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich sono molto apprezzati dal pubblico a casa, sia per la loro esperienza sul campo che per la loro simpatia. Le 24 puntate di Masterchef Italia 6 sono già state tutte registrate, ma il nome del vincitore è segretissimo.