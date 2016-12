Natale 2016, Regali speciali: la nuova Ford GT. La prima versione stradale della Ford GT è uscita dalla fabbrica e insieme alle altri esemplari è pronta per essere consegnata ai clienti di tutto il mondo. Al via dunque la produzione della supercar dell’Ovale Blu più attesa di sempre.

Natale 2016: la nuova Ford GT, le caratteristiche del gioiello Ford.

La supercar rappresenta l’espressione più elevata ed esclusiva del DNA sportivo dell’Ovale Blu e che stabilisce il nuovo punto di riferimento per innovazione grazie al telaio in fibra di carbonio, al trattamento aerodinamico delle superfici e all’EcoBoost V6 3.5 biturbo da oltre 600 CV, è prodotta nel nuovo stabilimento di Multimatic in Markham, Ontario, USA, realizzato ad hoc per l’assemblaggio della prima versione stradale della Ford GT.

Ford GT è stata svelata per la prima volta al North American International Auto Show nel gennaio 2015. Meno di due anni più tardi, Ford Performance sta iniziando le consegne delle prime vetture ai clienti di tutto il mondo. Raj Nair, Executive Vice President, Global Product Development, e Chief Technical Officer di Ford, ha oggi posto la pietra miliare, guidando una Ford GT, appena uscita dalle linee di produzione. “Per il 2016 ci siamo posti 2 traguardi relativamente alla nostra supercar Ford GT: il primo, di eccellere a Le Mans, e il secondo, di iniziare le consegne prima della fine dell’anno”, ha commentato Nair. “Li abbiamo raggiunti entrambi”.

“Per tutte le persone coinvolte nella progettazione e nello sviluppo di questa vettura, tra i quali tutti i nostri dipendenti e fornitori, è arrivato il momento di festeggiare”, aggiunge. “La nuova Ford GT è una vetrina della nostra forza innovativa e del nostro impegno a dare sempre di più ai nostri clienti, in particolare per quanto riguarda l’uso di materiali iperleggeri, dell’aerodinamica e delle tecnologie dei motori EcoBoost”.