Le tendenze capelli 2017 rivedono il grande ritorno della frangia, declinata in tutte le sue versioni e per questo adatta ad ogni donna ed ogni forma del viso. Anche tutte coloro che non hanno mai voluto osare possono lasciarsi conquistare in questa stagione, per trovare la frangia che più si adatta alla loro fisionomia del viso. Para, cortissima, sfilata, lunga a mo’ di ciuffo, portata di lato o vaporosa come negli anni ’80, ce n’è davvero per tutti i gusti in questo inverno 2017.

Tendenze capelli inverno 2017: è questo il momento migliore per darci un taglio.

La storia della frangia comincia in un passato molto molto lontano, basti pensare agli egizi e a Cleopatra, che con il suo rigoroso caschetto dalla frangia para voleva comunicare la sua indole da seduttrice. Durante l’impero romano era stata declinata in versione maschile, divenendo il tipico taglio dell’epoca, mentre in epoca medievale era portata da tutte le ragazze di provincia non ancora maritate. Negli ultimi anni è tornata in voga e tutte le donne, almeno per una volta, si sono lasciate conquistare.

Questo styling capelli, di grande tendenza in questo inverno 2017, è sicuramente adatto alla stagione in corso in quanto non fa più caldo e non rischiamo che la frangia si arricci o si appiccichi alla fronte. La frangia inoltre aiuta a correggere alcuni difetti della forma del volto, come la fronte alta o l’attaccatura dei capelli imperfetta.

Tendenze capelli inverno 2017: una frangia per ogni forma del viso.

Le tendenze capelli inverno 2017 ripropongono la frangia in ogni sua variante; ogni styling si adatta ovviamente ad una precisa forma del viso, esaltandone le caratteristiche. Il ciuffo laterale si sposa con ogni forma del viso e con ogni tipologia di capelli. La frangia para e piena aiuta a rendere più sottile un viso ovale ed è sicuramente più indicata per capelli liscissimi. Non valorizza visi troppo lunghi o troppo rotondi. La frangia sfilata ed irregolare si adatta praticamente ad ogni volto, anche se la sua aria quasi disordinata deve comunque sposarsi con la nostra personalità. La frangia cortissima infine, di grande tendenza in questo inverno 2017, è adatta sia a capelli cortissimi che lunghi ed aiuta a rendere più spaziosa una fronte bassa, oltre che a rendere più sbarazzino un look. Ce n’è davvero una per ogni donna, basta darci un taglio.