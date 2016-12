Papa Francesco, Udienza Generale oggi 21 dicembre 2016. Oggi in Aula Paolo VI l’udienza generale di Papa Francesco e gli auguri di Natale ai pellegrini giunti come sempre numerosi per l’appuntamento del mercoledì in Vaticano. L’augurio del Papa ai fedeli di lingua francese: “Per nascere alla speranza che Dio ci dona con Maria, Giuseppe e i pastori apriamo i cuori a Gesù e accogliamo tutto l’amore di Dio per ciascuno di noi” ha detto il Santo Padre citando le figure del “presepe”. “Siate sempre lieti nel Signore, Il Natale sia per tutti Voi tempo di Gioia, di Pace e di Speranza” ha detto il Santo Padre citando San Paolo nell’udienza generale di oggi 21 dicembre.

Gli auguri del Papa nell’udienza di oggi 21 dicembre 2016.

Il Papa oggi nellì’udienza generale del mercoledì ha fatto ai pellegrini l’augurio di Buon Natale. Ai pellegrini di lingua inglese: “l’augurio di riconoscere in quel bambino il Salvatore del mondo”. E ai pellegrini tedeschi Papa Francesco ha detto: “In Gesù la speranza si è fatta carne. Facciamo come Maria, Gesù e i Pastori e riconosciamo il nostro Salvatore. Vi auguro un buon natale pieno di speranza”. “Desidero un Natale davvero cristiano affinché gli auguri scambiati siano espressione della gioia che provate nel sapere Dio in mezzo a noi”.

Il Papa, in un telegramma inviato all’arcivescovo di Berlino ha manifestato “la propria partecipazione al lutto dei familiari” delle vittime, ed ha espresso “compassione e assicurando la sua vicinanza al loro dolore. Nella preghiera affida i defunti alla misericordia di Dio, supplicandoLo anche per la guarigione dei feriti”.