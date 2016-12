Pensioni anticipate, Ape. Nella legge di Bilancio 2016 è contenuta una misura per le pensioni anticipate: l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, detto Ape, introdotto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. L’Ape consiste in un prestito coperto da una polizza assicurativa obbligatoria a quote mensili per dodici mensilità, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Pensioni anticipate, Ape e Rita.

Nella Legge di Bilancio 2017 viene introdotta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, una nuova misura che affiancherà l’Ape: la Rendita integrativa temporanea anticipata, detta Rita. L’articolo 27 introduce la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’Ape. Viene dunque consentita l’erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

Pensioni anticipate. I requisiti d’accesso alla Rita.

La possibilità di richiedere la Rita è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’Ape, certificati dall’Inps. Possono accedere all’Ape i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, con almeno 63 anni d’età e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi con un’anzianità contributiva di 20 anni, il cui reddito da pensione è pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’Ape), non titolari di un trattamento pensionistico diretto.

